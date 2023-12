Alice Wegmann reflete: ‘Não fui internada nem morri dessa vez’

Alice Wegmann reflete sobre o que viveu no ano de 2023 em relato nas redes sociais com direito a selfie para celebrar o último dia de trabalho do ano

A atriz Alice Wegmann fez uma reflexão nas redes sociais para falar sobre o que viveu em 2023. Com a proximidade do fim de ano, ela contou sobre o quanto trabalhou nos últimos meses e como se sente ao chegar ao último dia de trabalho do ano.

Além disso, ela compartilhou uma selfie para celebrar o início das férias. "Um post bem selfizão mesmo porque hoje é meu último dia de trabalho do ano e essa moça da foto trabalhou igual uma corna, muito, mas muito mesmo, pra poder colher os frutos em 2024. Mas o que mais me orgulha não é nem o tanto de trabalho (porque muitas vezes topei passar do meu limite em prol de algo que considerava maior) e sim o fato de que eu não fui internada nem morri dessa vez, kakaka. Isso já aconteceu algumas", disse ela.

E completou: "Mas agora eu soube aproveitar as pouquíssimas horas do dia pra ver meus amigos, família, cuidar do que precisa ser cuidado, alongar o corpo e eventualmente pegar 15 min de sol. Dentro dos privilégios todos, não ter filhos ainda, morar numa casinha que me permite desfrutar do descanso, enfim. Fazendo um balanço do ano, eu podia ter deixado a peteca cair várias vezes. Mas ela ainda tá aqui na minha mão, sendo jogada pro alto, brincando com mó galera legal. Obrigada todo mundo que me ajudou a deixar ela voando alto o ano inteiro! Vem, recesso, seu lindo, que eu vou te usar no meu lugar favorito do mundo que é a cidade de São Salvador".

Alice Wegmann rebate comentário sobre seu corpo

A atriz Alice Wegmann desabafou nas redes sociais após ser alvo de comentários sobre o seu corpo. Tudo começou quando ela mostrou a sua nova silhueta em fotos com a barriga sarada de fora. A artista foi chamada de 'magra demais' e se defendeu ao dizer que o corpo é a sua ferramenta de trabalho.

"Tava lendo alguns comentários dessas últimas fotos que eu postei. Primeiro, queria dizer que eu sou atriz, meu corpo já mudou muitas vezes. (...) O que eu faço com o meu corpo é o meu trabalho, como eu exerço isso, isso é um problema meu, é uma função minha", disse ela.

Então, a atriz contou que já sofreu com transtornos alimentares. "Durante muitos anos, eu passei por um transtorno alimentar, convivi com isso muito tempo da minha vida, tive compulsão alimentar porque fazia dietas muito restritivas. Eu fui parando de ter compulsão por causa do tratamento, e consequentemente eu emagreci, ou seja, eu estava cuidando da minha saúde mental e acabei emagrecendo. Mas, em outros momentos da minha vida, eu estava cuidando da minha saúde mental e eu engordei. É normal o corpo responder de uma forma ou de outra", afirmou.

Por fim, ela disse que está mais magra por causa de um trabalho. "Paralelo a isso, eu tô fazendo uma personagem, que foi me pedido para eu emagrecer. É uma personagem que vai ter uma característica mais frágil. A única coisa que eu acho chata pra caceta, é o povo opinando o tempo todo no corpo das mulheres. Deixa eu fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu sou uma pessoa que estuda, eu leio, eu vejo coisas, eu não sou uma alienada. Eu sei o que eu tô fazendo nesse momento", declarou.