Alexandre Correa faz post enigmático no Natal: ‘Sou a tempestade’

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa faz post enigmático e fala sobre como foi o seu Natal: ‘Papai passou o Natal sozinho’

O empresário Alexandre Correa se manifestou nas redes sociais sobre o Natal após se separar da apresentadora Ana Hickmann. Na noite festiva, ele fez um post enigmático no feed do Instagram ao compartilhar uma mensagem pronta.

No post, a mensagem dizia: “O diabo sussurrou em meu ouvido: ‘Você não é forte o suficiente para resistir a tempestade’. Hoje eu sussurrei no ouvido do diabo: ‘Eu sou a tempestade’”.

Horas depois, pela manhã, Alexandre Correa escreveu um recado para seu filho, Alexandre, de 9 anos, e contou que passou o Natal sozinho e já faz planos para passar a data ao lado do filho no próximo ano.

"Alezinho meu filho, talvez um dia você tenha Instagram e possa ver essa publicação. Papai passou o Natal sozinho ontem e senti tanto sua falta sabia! Me lembro que me vestia de Papai Noel e você sem saber claro ia a loucura. Mamãe fazia ceias maravilhosas e sempre tudo foi recheado de alegria e emoção. Natal que vem estaremos juntos e Papai quer te levar a um lugar bem especial e poder te encher de amor e carinho. Você é a razão de eu continuar vivo,lutando e tendo esperança de dias mais tranquilos. Amo você até o infinito. Feliz Natal meu filho amado", disse ele.

Alexandre Correa nega rumores

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, surpreendeu ao reaparecer nas redes sociais para negar um novo boato envolvendo o seu nome. Nesta quarta-feira, 13, o colunista Leo Dias compartilhou uma informação de que o ex-casal teria uma dívida na escola do filho, Alexandre.

O colunista informou que as mensalidades da escola estariam em aberto e aguardando o pagamento dos últimos seis meses. Porém, Alexandre desmentiu os boatos e informou que até já pagou a rematrícula do menino.

"O Leo Dias acabou de publicar que a escola do meu filho não era paga há seis meses. Isso é mentira! Isso não procede. A escola do meu filho era paga, sim. A rematrícula dele foi feita sim, no exercício de novembro. E a única mensalidade que estava em aberto era a mensalidade de 10/12. O meu último dia em exercício no escritório foi no dia 10/11, eu estou respondendo até o dia 10 de novembro, tá bom? Mensalidades até novembro estão pagas e a rematrícula foi feita. Essa nota não procede, me ajuda, corrige isso aí”, disse ele.