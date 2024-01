Alexandre Correa faz desabafo sobre não conseguir visitar o filho

Separado de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa revela dificuldade para conseguir visitar o filho, Alexandre, após o fim do casamento

O empresário Alexandre Correa, que é ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 5, para fazer um novo desabafo. Ele contou que está sem ver seu filho, Alexandre, pessoalmente e disse que tem decisão judicial para visitar o herdeiro, mas a medida não está sendo cumprida pela mãe da criança.

Nos stories do Instagram, ele contou sobre seu pedido para visitar o filho após a separação, que aconteceu em novembro. "Chegou a hora de eu me manifestar aqui. Fazem 55 dias daquele fatídico 11 de novembro, aonde eu fui acusado de uma agressão, agressão essa que nunca houve. Em 55 dias, eu vi o meu filho três vezes. O Alexandre passou o Natal e o ano novo com sua mãe. Eu, por decisão judicial, era para ter visto o meu filho no dia 22 ou 24 de dezembro. Eu não vi o meu filho. Eu, por decisão judicial, deveria estar com o meu filho desde o dia 3, não estou com meu filho. Eu já fiz de tudo que eu podia e nem mesmo a ordem judicial é obedecida”, disse ele.

E completou: "Eu estou fazendo aqui um apelo para a internet cheia de juízes entendam que do lado de cá tem um pai que só quer que seja cumprida a decisão judicial. Eu não quero nada além da decisão judicial. Eu só quero ver o meu filho. Eu só quero ter o mesmo direito que a Ana Hickmann tem. Só que parece que a lei para Ana Hickmann é uma e a lei para mim é outra. Isso está claro. Eu fui à delegacia de Itu com uma decisão judicial não cumprida, foi feito um boletim de ocorrência e não foi tomada atitude nenhuma. Eu tenho uma decisão judicial não cumprida, comunicado ao judiciário e não foi feito nada. E eu continuo sem ver o meu filho. Então, a quem eu devo recorrer? A Deus? Eu já recorri todos os dias, não sei mais o que fazer. Alguém tem alguma sugestão para mim?”.

Por fim, ele contou que tentou contato com o advogado da ex-mulher, mas ainda não encontrou em um acordo de quando poderá buscar o filho. "Ainda hoje eu tentei fazer contato com o Dr. Guilherme, o advogado da Ana Hickmann, para tentar compor um acordo, como a gente faria, se ele ficaria até o final de semana com a mãe, se viria comigo na segunda-feira. Sabe o que o advogado dela fez? Nada. E covardemente foi à imprensa me acusar de tentar coagir a Ana Hickmann. As coisas estão saindo de todos os limites aceitáveis. A única intenção desse pai é ver o filho, tá bom. Fiquem com Deus e boa sorte”, afirmou.

Alexandre Correa nega rumores

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, surpreendeu ao reaparecer nas redes sociais para negar um novo boato envolvendo o seu nome. Nesta quarta-feira, 13, o colunista Leo Dias compartilhou uma informação de que o ex-casal teria uma dívida na escola do filho, Alexandre.

O colunista informou que as mensalidades da escola estariam em aberto e aguardando o pagamento dos últimos seis meses. Porém, Alexandre desmentiu os boatos e informou que até já pagou a rematrícula do menino.

"O Leo Dias acabou de publicar que a escola do meu filho não era paga há seis meses. Isso é mentira! Isso não procede. A escola do meu filho era paga, sim. A rematrícula dele foi feita sim, no exercício de novembro. E a única mensalidade que estava em aberto era a mensalidade de 10/12. O meu último dia em exercício no escritório foi no dia 10/11, eu estou respondendo até o dia 10 de novembro, tá bom? Mensalidades até novembro estão pagas e a rematrícula foi feita. Essa nota não procede, me ajuda, corrige isso aí”, disse ele.