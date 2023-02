Além de Michael Jackson, Gloria Maria coleciona entrevistas marcantes com outros famosos

Jornalista e apresentadora Gloria Maria teve entrevistas icônicas com astros mundiais durante a carreira; relembre algumas

Ao longo de seus mais de 50 anos no jornalismo, Gloria Maria viveu momentos marcantes durante a carreira. Um deles foi a icônica entrevista com o cantor Michael Jackson, que faleceu em 2009.

A entrevista da artista, que faleceu na manhã desta quinta-feira, 02, com o astro do pop aconteceu no Pelourinho, na Bahia, em 1996, quando ele gravou o clipe da canção They Don’t Care About Us.

A reportagem foi exibida no programa Fantástico em fevereiro daquele ano. Na ocasião, ela pediu: "É claro que o Michael Jackson não dá entrevistas porque ele precisa manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu, e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell something to the Brazilian people [diga alguma coisa para os brasileiros]". “Eu amo o Brasil”, disse Michael. Gloria disse que também o amava e ganhou um beijinho na testa do famoso.

Em 1985, Gloria entrevistou Freddie Mercury (1946 - 1991) na estreia do Rock in Rio. Ela acompanhou a chegada da banda Queen ao Brasil. Durante a entrevista, a jornalista questionou Mercury se a música I Want To Break Free era dedicada à comunidade gay. "Não, absolutamente não. Esta música foi escrita por John Deacon, que é bem casado e tem uns quatro filhos", disse ele em resposta. "Ela fala de todos nós, de alguém que leva uma vida muito dura e só quer se libertar dos problemas que enfrenta", completou.

Outra celebridade que ficou cara a cara com Gloria foi Madonna (64), em outubro de 2005. Na ocasião, a apresentadora contou que fazia aniversário um dia antes da cantora e lhe presenteou com um colar com uma pedra brasileira.

Ao Memória Globo, Gloria contou que diziam que Madonna era difícil, e que foi antipática com Marília Gabriela e até debochou de seu inglês. No entanto, foi bem recebida pela cantora. A repórter contou que ao chegar para a entrevista, falou para a artista: "Olha, Madonna, eu tenho quatro minutos, vou errar no inglês, estou assustada, acho que já perdi os quatro minutos". Madonna, então, respondeu que ela poderia levar o tempo que precisasse. "Ela foi uma simpatia, de uma gentileza", elogiou ainda.

Gloria Maria também teve a oportunidade de conversar com Elton John (75) em sua casa na Inglaterra, em 2001, quando estava no Fantástico. Durante o papo, John falou sobre a vida profissional e pessoal. Na conversa, ele confessou a Gloria que só conseguiu ser feliz mesmo depois que largou as drogas e o álcool.

Durante entrevista com Jô Soares (1938 - 2022), feita em 2014, a jornalista protagonizou um momento divertido com o apresentador e comediante. Ela se emocionou e pediu para fazer uma foto com ele, sacando o celular para tirar uma selfie. "É a primeira vez que eu faço isso na vida", contou, levando Jô e o público presente aos risos.

Vale lembrar que, além das entrevistas com famosos, a repórter entregou momentos que marcaram a televisão brasileira com muitas aventuras também fora do Brasil. Quem não lembra de quando ela virou meme durante uma reportagem na Jamaica? Durante a viagem, ela fumou uma erva do país similar à maconha. "Em um primeiro momento, eu fiquei completamente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender", explicou Gloria.

Mistério! Gloria Maria guardava a idade a sete chaves

Gloria Maria, que celebrava seu aniversário no dia 15 de agosto, sempre manteve em segredo a sua idade.

Em 2014, Léo Dias, que na época era do jornal O Dia, publicou sobre um suposto plano de saúde com o nome de Gloria. A famosa chegou a negar a idade divulgada, afirmando que ela tinha 64 anos, e não 54. "Não é a minha idade", falou ao jornal Agora S. Paulo. "Divulgar minha idade não faz parte dos meus interesses", acrescentou.

Em entrevista para o próprio Leo Dias, meses depois, ela revelou: "Nasci em 1959, baby. Tudo que sai meu é errado. Eles dizem até que nasci na Bahia. É com isso que fico revoltada. Você deu uma vez aquilo [que eu tinha 64 anos], é mentira. Te juro pelas minhas filhas."

