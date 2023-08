Além de Marcos Frota: Confira outros famosos que já apostaram em sapatos de salto alto

Marcos Frota chamou a atenção da web ao apostar em bota de salto alto para compor look na última terça-feira, 1

Marcos Frota (66), que está no ar como Tonho da Lua na reprise de Mulheres de Areia no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, chamou a atenção da web na última terça-feira, 1, ao apostar em uma bota de salto alto para compor seu look quando desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O ator, porém, não foi o único artista que já apostou no estilo de peça. Confira outros famosos que usaram sapatos de salto alto além de Marcos Frota.

Rainer Cadete (36), que vive Luigi em Terra e Paixão, já aderiu ao estilo de sapato enquanto gravava outra novela da Globo. Durante sua participação em Verdades Secretas, o ator apostou na peça para compor seus looks e fez aulas de dança com salto alto para interpretar o personagem Vicky na trama. "Eu me matriculei em um curso de dança com salto alto, comprei três pares para ficar treinando em casa", contou ao Gshow.

No ar como Vitinho em Vai na Fé, Luis Lobianco (41) é outro ator que também aderiu ao salto alto na escolha de looks. O artista tirou a peça do armário para a nona temporada de Vai que Cola e compartilhou no Instagram uma foto com o calçado. "Tirando o salto do armário. Igual bicicleta, inesquecível", escreveu na legenda da publicação.

