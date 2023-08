Ousadia! Marcos Frota é flagrado com um par de botas de salto alto em aeroporto

Marcos Frota é flagrado com um par de botas de salto; ator chamou a atenção pelos corredores

O ator Marcos Frota foi flagrado nesta terça-feira, 1, com um look bem estiloso. É que o eterno Tonho da Lua, de Mulheres de Areia, foi clicado chegando ao Rio de Janeiro com uma produção inusitada.

Sempre adepto de um visual discreto, ele foi flagrado usando um par de botas de salto. Isso mesmo: ele combinou o básico jeans e camiseta com um calçado com um saltinho quadrado bem estiloso. A produção chamou a atenção dos fãs.

Nas imagens, ele surge caminhando pelos corredores com sacolas nas mãos. As fotos foram registrados no aeroporto Santos Dummont, no Rio de Janeiro, região central do Rio de Janeiro. O destino é uma escolha tradicional dos famosos que precisam fazer a ponte-aérea Rio-São Paulo.

Recentemente, o ator virou assunto ao resgatar o drama que viveu após a morte da sua primeira esposa. "A minha mulher, Cibele, com três filhos e 17 anos de casamento, bateu o carro na frente da minha casa e me deixou com três crianças. O mais novo tinha dois anos. Quando olhei para aquilo tudo, encontrei dentro de mim um tecido espiritual, uma compreensão da dor, que o Tonho da Lua que tinha me ensinado. Aquilo foi incrível", acrescentou o ator de Mulheres de Areia.

Por que casamento acabou?

O ator Marcos Frota fez revelações inéditas sobre a relação com Carolina Dieckmann, com quem foi casado por dez anos. Os dois se separaram de uma forma tranquila e amigável. Hoje, anos depois, ele disse que não sabe explicar porque os dois terminaram.

"Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.