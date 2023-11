Anahí preocupou fãs ao deixar show do RBD na noite da última sexta-feira, 17, para buscar atendimento médico

Anahí (40) preocupou seus fãs ao deixar show do RBD em São Paulo na noite da última sexta-feira, 17, para buscar atendimento médico. A cantora enfrentou fortes dores e, após passagem pelo hospital, descobriu que estava com infecção renal grave. Além de Anahí, confira outros artistas que deixaram shows por problemas de saúde.

Em setembro de 2022, o cantor The Weeknd precisou deixar um show na Califórnia, nos Estados Unidos, depois de perder a voz no meio da apresentação. O anúncio do cancelamento do show foi feito pelo artista após o início da performance. "Minha voz parou durante a primeira música e estou arrasado", escreveu ele em uma postagem nas redes sociais, que ainda prometeu uma nova data para um show e o dinheiro de volta para o público.

Sidney Magal foi outro artista que interrompeu show após um problema de saúde . Durante apresentação em São José dos Campos, em São Paulo, em maio deste ano, o cantor sofreu um pico de pressão e passou mal. Ele precisou parar a performance por 50 minutos, mas finalizou o show cantando dos bastidores, de acordo com informações da nota publicada pelo perfil oficial do SESI da cidade nas redes sociais.

"O artista Sidney Magal teve uma indisposição durante a sua apresentação no Sesi São José dos Campos, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica de plantão no local, foi medicado e, por segurança e orientação médica, finalizou o espetáculo cantando nos bastidores os seus maiores sucessos", dizia a nota.

