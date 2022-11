Alcoolizado na noitada, Arthur Picoli faz pix de R$ 20 mil: "pra quê?"

O ex-BBB Arthur Picoli ficou chocado ao acordar no dia seguinte e descobrir pix

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 11h19

O ex-BBB Arthur Picoli sabe transformar desgraça em bom-humor. Para provar, ele fez um pix em um valor altíssimo durante noitada e acordou contando e rindo da situação.

Em um festival sertanejo, o famoso passou dos limites e bebeu demais, realizando uma transferência bancária no valor de R$ 20 mil. "Parei de beber", prometeu ele no Twitter,

"Pra que eu fui fazer um pix de 20k as 4:17 da manhã kakakakaka", disse, sem deixar claro para quem a transferência foi feita.

Nos stories ele apareceu curtindo muito o festival e pelo que os amigos falavam nos stories, podemos dizer que ele "causou".

Recentemente, o atleta lamentou a perda do avô em declaração emocionante. "É com o coração dilacerado que hoje perco um pedaço de mim. Pedaço esse que jamais será tomado por outra pessoa. Obrigado por tudo e por tanto, me desculpe pelas vezes que deixei faltar minha presença", escreveu em seu Instagram.

