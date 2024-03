Al Pacino explica confusão ao apresentar Oscar de Melhor Filme: "Não foi minha intenção"

O ator Al Pacino subiu ao palco do Oscar 2024 no último domingo, 10, e causou polêmica ao apresentar a categoria de Melhor Filme, considerada a maior da noite. Isso porque o artista fez uma confusão ao anunciar Oppenheimer, de Christopher Nolan, como vencedor do prêmio.

Nas redes sociais, o artista foi criticado por não falar o nome dos outros filmes indicados na categoria, pulando diretamente para o vencedor, anunciando-o sem fazer suspense. Em entrevista à Variety, Al Pacino explicou a confusão que fez durante a premiação mais importante do cinema.

"Parece haver uma controvérsia sobre eu não ter mencionado o nome de todos os filmes ontem à noite antes de anunciar o prêmio de Melhor Filme", apontou ele, que logo justificou ter pulado para o vencedor. "Só quero deixar claro que não foi minha intenção omiti-los, mas sim uma escolha dos produtores de não repeti-los, já que foram destacados individualmente ao longo da cerimônia".

Al ainda se colocou no lugar dos indicados que se sentiram ofendidos e explicou o motivo de achar necessário falar sobre a confusão. "Eu reconheço que ser nomeado é um grande marco na vida de uma pessoa e não ser totalmente reconhecido é ofensivo e doloroso. Eu digo isso como uma pessoa que profundamente se identifica com cineastas, atores e produtores, então eu me simpatizo com aqueles que foram menosprezados por esse descuido e é por isso que eu sinto necessário fazer esse pronunciamento".

Apesar da confusão, o astro de filmes como Scarface e O Poderoso Chefão disse que se sentiu honrado por ter sido escolhido para apresentar a categoria tão importante para o Oscar. "Tive a honra de fazer parte da noite e optei por seguir a forma como desejavam que este prêmio fosse entregue", contou o ator, que deixou o clássico 'E o Oscar vai para' de fora do seu anúncio, tornando sua apresentação ainda mais confusa.

I’m obsessed with the way Al Pacino announced Oppenheimer as Best Picture. couldn’t have been more chaotic or confusing lol



“Best Picture…uh, I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer?”#Oscarspic.twitter.com/a0hNQ4ZP7j