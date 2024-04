Ticiane Pinheiro elogia atitude de Fabiana Justus em expor luta contra o câncer: 'Ajudando muitas pessoas'

Aos 37 anos, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia. Na quinta-feira, 11, ela comemorou o sucesso do transplante de medula nas redes sociais

Diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano e tratando o câncer, Fabiana Justus (37) emocionou os fãs ao revelar o sucesso de seu transplante de medula. A influenciadora digital e empresária contou que, a partir de agora, terá um novo aniversário: 9 de abril, dia de seu renascimento. A filha de Robertos Justus (68) ganhou da equipe médica, na última quinta-feira, 11, uma festa, com direito a bolo, balões e muita alegria. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Ticiane Pinheiro (47), que foi madrasta de Fabiana e tem um carinho imenso por ela - as duas são grandes amigas -, fala da emoção de acompanhar a luta e vitória da influenciadora e destaca: "Ajudando outras pessoas".

"Fiquei muito feliz, acho que o Brasil inteiro se comoveu muito com o caso da Fabi, porque ela como influenciadora digital dividiu muito os momentos bons, os momentos ruins, e foi muito esclarecedor, acho que para muita gente, esse assunto. E acho muito legal a maneira que ela está levantando hoje para doação de medula, ela está sendo uma influenciadora muito importante. Acho que ela está ajudando muitas outras pessoas e vai ajudar cada vez mais", ressalta Ticiane.

"A Fabi sempre foi muito carinhosa com os seguidores, muito verdadeira, muito ela ali, ela sempre cativou todo mundo, e acho que a descoberta dessa doença na vida dela, assim como o Brasil, e ela estar curada é uma felicidade imensa, não só para a família, como para os amigos, como para os seguidores. Então, está todo mundo muito feliz e muito grato. Ela é uma menina maravilhosa", completa a apresentadora.

Fabiana Justus e Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

TRANSPLANTE DE MEDULA

Fabiana Justus fez o transplante de medula no final de março e comemorou o sucesso da cirurgia na última terça-feira, 9, em suas redes sociais. "Hoje é o dia que comemoro 13 anos de casada com meu marido, meu porto seguro diante de tudo isso... E hoje, 13 dias depois do dia do meu transplante, renasci. Dia 09/04 que já era um dos dias mais felizes da minha vida, agora se tornou um grande marco para mim além de tudo. Coincidências? Ou sinais?! Depois de um eclipse poderoso, "lá veio o sol" e "clareou" a minha vida", escreveu ela no Instagram.

A influenciadora explicou, na ocasião, que os profissionais precisavam esperar três dias para terem certeza de que houve a aceitação a medula. Por ter tido o resultado esperado, Fabiana Justus teve, nessa quinta, uma celebração muito especial para marcar essa data de renascimento.

Fabiana recebeu o órgão de um doador anônimo, a quem agradeceu muito. "Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos (...) mas já te considero TANTO! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ah, se todos no mundo fossem assim... Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou", disse ela, à época.

Agora, como a cirurgia foi bem sucedida, ela se mostrou muito mais agradecida. "Se eu já tinha fé, ela foi completamente intensificada depois de tudo isso. Deus é maravilhoso e esteve ao meu lado em todos os momentos. E continuará. Me deu muitos sinais. Me deu muitas certezas quando eu tinha dúvidas. Capacitou meus médicos maravilhosos em todas as suas condutas! Guiou e abençoou meu doador para fazer esse ato de amor por uma pessoa que ele nem conhece. OBRIGADA meu Deus por tudo e por tanto. Obrigada vocês também por estarem ao meu lado durante tudo isso", declarou.