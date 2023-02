Adriano Imperador recebe declaração da ex-mulher um dia após ela exigir divórcio: "Nunca esqueço"

Um dia após exigir o divorcio, ex-mulher de Adriano Imperador, Micaela Mesquita se declara para o craque

Parece que Micaela Mesquita (25) voltou atrás! Na tarde desta sexta-feira, 17, a ex-mulher de Adriano Imperador (40) deu o que falar nas redes sociais ao se declarar para o jogador um dia após exigir do craque os papéis da anulação do casamento, depois de flagrar um clique do atleta com outra mulher em um barco.

Através dos Stories de seu Instagram oficial, a loira abriu o coração e não poupou palavras de carinho ao parabenizar o ex em seu aniversário. “Mesmo separados, nunca esqueço a data de hoje", começou ela.

Na sequência, Micaela ressaltou que, apesar do sofrimento causado por Adriano, ela não lhe deseja o mal. "Feliz aniversário! Que você… seu idiota! Desejo toda a felicidade do mundo. Mesmo me tendo feito mal, eu te desejo o bem”, completou.

VEJA O STORY DA EX-MULHER DE ADRIANO IMPERADOR:

Foto: Reprodução/Instagram

Divórcio?

Em briga de marido e mulher,ninguém mete a colher, mas parece que a história não é bem assim no caso de Adriano Imperador (40) e da cabeleireira Micaela Mesquita.

Através de suas redes sociais, a loira afirmou que não está separado oficialmente e causou ao reagir a uma foto do ex-atleta abraçado com uma mulher durante um passeio de lancha.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a cabeleireira postou a foto com a seguinte legenda: “Ai, que lindos! Desejo toda felicidade do mundo. Adriano, me manda o divórcio”. Aparentemente Micaela não está feliz com a situação que vive no momento com o ex-jogador do Flamengo e do São Paulo.