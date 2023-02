Adriano Imperador surge abraçado com mulher, e ex reage: ‘Me manda o divórcio’

Ex-jogador de futebol Adriano Imperador teve casamento com cabeleireira que durou três semanas

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador (40) não está separado oficialmente da cabeleireira Micaela Mesquita, como ela mesma contou em suas redes sociais. A profissional da beleza decidiu causar na internet ao reagir a uma foto do ex-atleta abraçado com uma mulher durante um passeio de lancha.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a cabeleireira postou a foto com a seguinte legenda: “Ai, que lindos! Desejo toda felicidade do mundo. Adriano, me manda o divórcio”. Aparentemente Micaela não está feliz com a situação que vive no momento com o ex-jogador do Flamengo e do São Paulo.

Adriano Imperador nega separação após briga de casal

Ainda no começo de dezembro, Adriano e Micaela foram alvos de rumores de separação apenas quatro semanas depois do casamento. Após uma briga com Micaela, os dois viveram boatos de que ela estaria pedindo a anulação do casamento, que foi negado pelo ex-jogador. “Gente, ainda estamos casados. Hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal”, disse ele. Casados desde o dia 9 de novembro, de forma discreta, no civil, os pombinhos brigaram 24 dias depois da data e se afastaram.

Nas redes sociais, Micaela fez um desabafo no último final de semana ao ir à praia com uma amiga. “Tá doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento, vamos viver”, disse ela na legenda da foto. Agora, eles estão juntos novamente.