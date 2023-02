Acompanhada, Gracyanne Barbosa rebola de shortinho e provoca: "Vai macetar?"

Em clima de sexta-feira, Gracyanne Barbosa rebola de shortinho e manda recado nas redes sociais; veja

A dançarina Gracyanne Barbosa deixou os seguidores perplexos nesta sexta-feira, 10, ao aparecer dançando na orla da praia com um look nada básico. Conhecida pelo corpão saradíssimo, ela rebolou muito ao lado de um amigo.

A esposa de Belo apareceu com um shortinho jeans justíssimo e um top neon. Mostrando que não esqueceu as habilidades de sua época de dançarina, ela se jogou na coreografia.

"Ai papai! Quem aí vai macetar nesse sextou?", brincou ela ao surgir dançando o hit Macetei, da cantora Mari Fernandez. Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a musa fitness.

Ela, como não poderia deixar de ser, foi paparicada."Ela é diferenciada", disse um. "Ninguém segura essa dupla", afirmou outro. "É a única musa fitnes tem músculos e gingado", escreveu outro perplexo com a beleza da beldade.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa posa com biquíni minúsculo

A musa fitness Gracyanne Barbosaimpressionou mais uma vez ao colocar seu corpaço mega sarado para jogo na praia. A famosa compartilhou um clique se refrescando no mar e chamou a atenção com suas curvas muito desenhadas.

No registro, ela apareceu plena, toda molhada, e ostentando seus músculos bem saltados no biquíni azul e branco. Com a peça bem fininha, ela deu um show de boa forma e bronzeado em dia. Já que ela deixou à mostra sua marquinha de biquíni de fita.