Acabou! Cássia Lourenço confirma fim do namoro com Éder Militão: “Vida que segue”

Cássia Lourenço abre o jogo sobre término de relacionamento com jogador de futebol Éder Militão; saiba o que rolou

Éder Militão está solteiro novamente! Os boatos sobre o término do relacionamento com Cássia Lourenço foram confirmados pela própria influenciadora digital em suas redes sociais nesta segunda-feira, 7. O casal, que esteve junto por três meses, decidiu seguir caminhos separados após algumas polêmicas.

Nas redes sociais, o perfil de notícias Segue a Cami, que já tinha compartilhado o fim do relacionamento, fez uma nova publicação para questionar uma possível indireta da influenciadora: “A vida vai te mostrar quem é e quem não é”, dizia uma mensagem publicadas pela loira em seus stories no Instagram.

Nos comentários da publicação, Cássia fez questão de confirmar o término do relacionamento e mostrar que já está seguindo sua vida após a separação: "Não me associem a ele… eu sequer estava vendo sites de fofoca. Vocês juram que ele foi ou é importante suficiente pra eu ficar mandando indiretinhas?!”, ela disparou.

“Pelo amor de Deus, vida que segue. Ele está solteiro, faz da vida o que quiser", completou Cássia. Vale lembrar que antes da loira anunciar o fim da relação, o craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid já estava curtindo o melhor do verão Europeu ao lado de Neymar Jr e Vini Jr, em Ibiza, na Espanha.

Embora Cássia não tenha revelado o motivo do término, o relacionamento com Militão foi marcado por polêmicas. Inclusive, no aniversário de um ano da filha dele com Karoline Lima aconteceram várias controvérsias envolvendo a influenciadora digital, desde seu look ousado, até uma convidada que teria sido expulsa.

Neymar mostra encontro com Vini Jr e Éder Militão:

Na última sexta-feira, 4, Neymar Jr aproveitou para encontrar dois amigos, os jogadores do Real Madrid Éder Militão e Vini Jr. Em seu perfil no Instagram, o atacante falou sobre o encontro ao postar duas fotos com os companheiros de Seleção Brasileira. "Só risada com meus meninos", escreveu Neymar na legenda da publicação.