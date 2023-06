Prime Day 2023: confira detalhes do evento que reúne milhares de ofertas na Amazon

Evento, que acontecerá nos dias 11 e 12 de julho, conta com ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon

O evento mais esperado pelos membros Prime da Amazon já tem data para acontecer em 2023 - e está super próximo! Com duração de 48 horas, o Prime Day, que acontecerá nos dias 11 e 12 de julho, reunirá milhares de ofertas exclusivas para assinantes. Demais, né?

Para aproveitar ao máximo as promoções, basta se tornar um membro Prime da Amazon por apenas R$14,90 por mês. Além de ofertas exclusivas, você terá frete grátis nas compras de produtos elegíveis, acesso ao Prime Video, Amazon Music Prime, Prime Gaming, Prime Reading e muitos outros benefícios. Impossível não amar!

Para ficar por dentro de todos os detalhes do Prime Day, baixe o aplicativo da Amazon e ative as notificações para receber avisos sobre ofertas disponíveis naquele momento. E para te deixar com um gostinho do que vem por aí, preparamos uma lista com novos eBooks que estão disponíveis no Prime Reading para você aproveitar. Confira e escolha seus favoritos:

1. Eu e esse meu coração, de C. C. Hunter: https://amzn.to/3NluV7E

Reprodução/Amazon

2. O coração: Frida Kahlo em Paris, de Marc Petitjean: https://amzn.to/3r3UX89

Reprodução/Amazon

3. Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis: https://amzn.to/44kNS0W

Reprodução/Amazon

4. Moby Dick, de Herman Melville: https://amzn.to/44BPBiX

Reprodução/Amazon

5. Duna, de Frank Herbert: https://amzn.to/3pnZOAl

Reprodução/Amazon

6. Orgulho e preconceito, de Jane Austen: https://amzn.to/3Jz0uts

Reprodução/Amazon

7. Verdades difíceis de engolir, de Samantha Silvany: https://amzn.to/3pq0jKo

Reprodução/Amazon

8. Mulheres, mitos e deusas, de Martha Robles: https://amzn.to/3CKR1vB

Reprodução/Amazon

9. O amor e outras coisas, de Christina Lauren: https://amzn.to/3NL13D8

Reprodução/Amazon

10. Oito assassinatos perfeitos, de Peter Swanson: https://amzn.to/3PvhxAo

Reprodução/Amazon

11. O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë: https://amzn.to/3Pw76wI

Reprodução/Amazon

12. Alice, de Lewis Carroll: https://amzn.to/3PykksU

Reprodução/Amazon

13. Jardim de inverno, de Kristin Hannah: https://amzn.to/3pgJVvJ

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a Contigo! pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/2QotTLt

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/2UdgvuJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3TDGpFX