Saúde mental: 10 livros para reduzir sua ansiedade e estresse

Escolha seus títulos prediletos para ampliar suas experiências e conhecimento sobre saúde mental.

1. A Culpa Não é Sua, de Laura K. Connell (2024)
Sinopse: Um livro poderoso, cheio de conhecimento e sabedoria para aqueles cujas feridas invisíveis da infância os impedem de viver uma vida melhor. Combinando experiência pessoal com pesquisa científica, Laura K. Connell conduz você na jornada do autoconhecimento, apontando um caminho para a cura que é ao mesmo tempo tangível e possível.

2. ZensorialMente: Deixe Seu Corpo Ser Seu Cérebro, de Estanislao Bachrach (2024)
Sinopse: Você já ouviu a expressão "O corpo não mente"? Por que durante estas últimas décadas estávamos mais interessados nos mistérios do cérebro e não no nosso verdadeiro único templo, o nosso corpo? Depois de anos me dedicando ao estudo do cérebro, percebi que faltava algo: aprender a sentir o que sentimos.

3. A Alegria de Dizer Não, de Natalie Lue (eBook)
Sinopse: Aprendemos desde cedo que é fundamental agradar nossos pais, professores, pessoas de nossa convivência, pois faz parte da conduta do bem-viver social. No entanto, crescemos sem aprender a estabelecer limites nos relacionamentos e passamos, ainda que sem intenção, a ser prisioneiros de quem nos quer bem por medo de perdê-los.

4. Felicidade na Prática: Quatro Princípios Para Melhorar Sua Vida, de Pamela Gail Johnson (eBook)
Sinopse: Felicidade é algo pessoal e intransferível. Estamos condicionados a pensar que seremos felizes quando... mudarmos de emprego, encontrarmos alguém para amar, tivermos filhos, comprarmos um carro... alcançarmos os itens da lista dos sonhos, que, muitas vezes, nem são nossos.

5. O Efeito do Riso, de Ross Ben-Moshe (2024)
Sinopse: Será que tomar uma atitude positiva diante das adversidades é tão simples assim? Será que uma certa dose de riso pode ser a cura para uma série de doenças psicológicas e emocionais dos tempos modernos, incluindo a solidão e a depressão? Mas e se você não estiver com vontade de rir? O Efeito do Riso" é uma filosofia poderosa que melhora o bem-estar e fornece um roteiro para explorar o lado mais leve da vida e o despertar da sua alegria interior.

6. Além da Ansiedade, de Davi Lago (2023)
Sinopse: A ansiedade ultrapassou a depressão como o principal desafio de saúde mental em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por ser um fenômeno complexo e multifacetado, o enfrentamento da ansiedade não admite reducionismo e simplismos.

7. Organize Sua Desordem Mental, de Caroline Leaf (eBook)
Sinopse: Pensamentos tóxicos, depressão, ansiedade — nossa desordem mental é frequentemente agravada por um mundo caótico e sustentada pela incapacidade que temos de controlar pensamentos desordenados. Mas não devemos nos acomodar a essa desordem mental como se fosse nosso novo normal.

8. Pega Leve!: Seus Problemas Não São Maiores Que Deus, de Davi Lago (2024)
Sinopse: No compasso insano dos dias atuais, em meio a um emaranhado de responsabilidades, expectativas, desafios e cobranças, torna-se quase inevitável sentir o peso do cansaço. Em uma era marcada pela hiperconectividade, pela busca incessante do sucesso e pela aceleração desenfreada do cotidiano, o esgotamento emerge como um protagonista silencioso, infiltrando-se na mente e no coração de indivíduos que não querem ficar para trás na corrida da vida.

9. Não Deixe a Vida Te Maltratar: A Busca da Felicidade, de Nélio Tombini (2022)
Sinopse: Nos textos apresentados nesta obra, o autor deseja colocar luz nos porões da mente humana. Tendo mais percepção das nossas emoções, teremos mais êxito, menos sofrimento e mais felicidade. O livro não deixa de ser uma vacina contra a infelicidade e o sofrimento psíquico. Não aborda doenças mentais que precisam usar medicações, mas conflitos psicológicos do dia a dia que, se não identificados e modificados, acarretarão limitações sérias na vida e a temida infelicidade.

10. O Trem Tá Feio, de Gustavo Tubarão (2024)
Sinopse:Gustavo Tubarão, fenômeno do Instagram com mais de 8 milhões de seguidores, tornou-se reconhecido pelo seu humor e sua simplicidade. Adotou o apelido e o símbolo de Tubarão por morrer de medo do bicho, e aí encontrou sua força.

