Will Smith se encanta com cena emocionante de vencedora do MasterChef Brasil

O ator de Hollywood Will Smith surpreendeu os fãs brasileiros ao compartilhar um momento icônico da final do primeiro MasterChef Brasil

Um momento icônico da grande final do primeiro MasterChef Brasil, exibido em 2014, se tornou novamente um dos assuntos mais comentados da web, chegando até a atingir o público de outros países. A cena emocionante, protagonizada por Elisa Fernandes, foi compartilhada por Will Smith, estrela de Hollywood.

A cena em questão se trata do momento em que a vencedora da competição pede a ajuda do pai para abrir um pote de vidro. Assim como os brasileiros, o ator americano se encantou com o episódio e fez questão de compartilhá-lo em suas redes sociais.

"Os pais fazem acontecer a todo momento", diz o texto da publicação repostada por Will Smith, que é pai de Jaden, Willow e Trey. Bastante feliz e emocionada com a interação do artista, Elisa Fernandes falou sobre o alcance da cena transmitida no programa da Band.

"Seu pai já apareceu nos stories do Will Smith?! O meu já!!!", declarou a primeira campeã do MasterChef Brasil em seu perfil no Instagram. Na publicação, ela ainda contou como seu pai, Sidney, reagiu ao descobrir que o ator de Hollywood compartilhou o momento tão especial.

"Esse cara é superlegal! Assisti todos os filmes dele, sou fã dele", disse o pai de Elisa. "É seu pai, sempre seu pai, que abre todos os nossos caminhos. Fiquei emocionada", disse também a mãe da ex-participante.

Confira a publicação:

Ex-participante de 'Pesadelo na Cozinha' morre aos 37 anos

Ex-participante do programa Pesadelo na Cozinha, a empresária Sibele Soglia, que era dona de um restaurante, morreu aos 37 anos de idade. A morte dela aconteceu no domingo, 25, após ela lutar contra uma doença.

Sibele tinha neoplasia maligna uterina, que é um câncer no colo do útero, e chegou a fazer o tratamento nos últimos meses. Ela fez um vídeo nas redes sociais em janeiro de 2024 para informar os amigos sobre a doença e a decisão de fechar seu restaurante por tempo indeterminado. Porém, o quadro dela se agravou e ela foi internada, mas não resistiu.

Ela participou do programa Pesadelo na Cozinha em 2019, quando o chef Erick Jacquin foi até o restaurante dela para salvar o negócio.

Nas redes sociais, a equipe do programa Pesadelo na Cozinha lamentou a morte dela. "É com muita tristeza que informamos o falecimento de Sibele Soglia, dona da Hero's Burger, restaurante da segunda temporada do Pesadelo na Cozinha. A participante morreu no último domingo (25), aos 37 anos. Desde 2023, Sibele lutava contra uma neoplasia maligna uterina, um câncer de colo do útero. Nossos sentimentos a toda família e amigos!", afirmou.