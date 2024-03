Você sabia? Ricardo Abreu é casado com repórter da GloboNews

Novo repórter do Jornal da Globo, Ricardo Abreu é casada com outra repórter do grupo Globo. Saiba quem é

O repórter Ricardo Abreu acaba de ser promovido na Globo. Agora, ele ocupa o cargo de repórter de política do Jornal da Globo, que é comandado por Renata Lo Prete. Com isso, que tal saber mais sobre a vida pessoal dele?

O jornalista é casado com a repórter Fernanda Rouvenat, que trabalha na GloboNews, mesma emissora na qual ele trabalhava antes de ser promovido. De acordo com o site Terra, os dois moram em Brasília e trabalham com as reportagens sobre o cenário político no Brasil.

Eles estão juntos há 10 anos e se mudaram para Brasília em 2022. O casamento civil aconteceu em março de 2021 e a união religiosa aconteceu em outubro do mesmo ano. Nas redes sociais, eles são discretos, mas já mostraram alguns momentos juntos. Confira abaixo:

Ricardo Abreu celebra mudança no trabalho

Ricardo Abreu foi promovido para o Jornal da Globo há poucos dias e comemorou a novidade com um post nas redes sociais. "Começamos hoje mais um capítulo nessa caminhada. A partir de agora, passo a fazer parte da equipe do #JornalDaGlobo, da referência @renataloprete, na reportagem política, direto de Brasília. Agradeço demais aos amigos e parceiros que me acompanharam e acompanham até aqui. Nos fins de semana, continuo no comando dos jornais da @GloboNews. Vamos juntos!", disse ele.