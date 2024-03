Revelação sobre o cenário de Guga Chacra choca os fãs: ‘Nunca esteve’

Internautas reagem após revelação de que o cenário de Guga Chacra na GloboNews é falso. Veja a foto dos bastidores

Os fãs do comentarista Guga Chacra, que faz parte do time de talentos da GloboNews, ficaram surpresos com uma revelação sobre o cenário dele na emissora. Vivendo em Nova York, nos Estados Unidos, ele sempre aparece em um cenário que parece ser uma janela com vários prédios ao fundo. Porém, uma foto dos bastidores mostrou que ele não está na frente de uma janela !

Na última quarta-feira, 6, a apresentadora Ana Maria Braga foi visitar o estúdio da Globo em Nova York e fez uma participação no quadro de Chacra na GloboNews. Então, a equipe dela mostrou uma foto dos bastidores e encerrou o mito da janela.

Na foto, Ana Maria e Guga apareceram sentados na frente de uma tela de TV, que transmitia uma imagem dos prédios de Nova York. Além disso, eles apareceram sentados em banquinhos e cadeira e com os pés apoiados em uma caixa.

Assim, os internautas reagiram à surpresa sobre o cenário mais simples do comentarista. “Chocado que o Guga Chacra nunca esteve numa janela. Era tudo falso”, disse um fã. “Nunca passou um passarinho aí”, brincou outro. “A mesinha e os bancos são caixotes. A ilusão da TV”, declarou mais um. “Descobrindo que a vida é uma mentira”, brincou um seguidor.

Ana Maria Braga e Guga Chacra em Nova York - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga surge com o namorado em nova foto

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que chegou em mais um destino de suas férias nos Estados Unidos. Depois de viajar de motorhome, ela chegou em Nova York e já saiu para curtir a cidade com seu namorado, Fábio Arruda.

Os dois apareceram abraçados e felizes em uma das ruas da cidade e compartilharam o clique com os fãs da comunicadora. “Chegamos, Nova Iorque. Dia de passeio e de matar a saudade dessa delícia de cidade”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.