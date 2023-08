Renato Aragão reage a sua exclusão do Criança Esperança: "Muito triste"

A esposa da Renato Aragão, Lilian, compartilhou a reação do marido ao saber que não participaria do Criança Esperança

A edição de 2023 do Criança Esperança aconteceu na última segunda-feira, 8. Contudo, muitos sentiram falta de uma figura icônica no programa beneficente: Renato Aragão. E parece que o intérprete de Didi em Os Trapalhões não ficou muito feliz com isso.

O humorista ajudou a criar o programa em 1986 e é embaixador da UNICEF, parceira da Globo na iniciativa, até hoje. Fora do Criança Esperança desde 2019 devido à pandemia de Covid-19, Renato esperava retornar aos palcos do programa em 2023. Contudo, a Globo não lhe convidou para fazer uma participação.

Em entrevista ao F5, a esposa do ator, Lilian Aragão, revelou que ele ficou chateado por não ter sido convidado. "Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ele ajudou a criar", disse ela. Renato também ficou muito triste por sequer receber uma homenagem na edição. "Ele se dedicou ao Criança Esperança por quase trinta anos!", lembrou a esposa na entrevista.

Lilian também contou que Renato se preparou para um possível convite. Grisalho há muito tempo, o humorista chegou a pintar o cabelo e as sobrancelhas para aparecer novamente na TV. "Ele ficou animado com os anúncios do programa. Achou que seria lembrado, mas não deram nem um telefonema", finalizou.

O eterno Didi, no entanto, não se mostrou abalado em suas redes sociais. Nesta terça-feira, 8, ele publicou um vídeo sorridente e mandou uma mensagem positiva aos fãs, como se costume. "Orgulhe-se das suas vitórias e celebre!", disse o humorista.

Nos comentários, vários seguidores expressarem a falta que sentiram de Renato na TV Globo na última segunda-feira. "Faltou você Didi no Criança Esperança. Você é veterano", escreveu fã. "Faltou o Renato Aragão...Faz muita falta", disse outro. "Um show lindo daquele sem a presença do cara que por mais de 25 anos foi um dos grandes líderes da campanha é sacanagem", opinou mais um.