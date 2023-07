Regiane Alves encerra contrato com a Globo após fim de 'Vai na Fé'

Após 24 anos na TV Globo, atriz Regiane Alves não renova contrato e é dispensada de elenco fixo da emissora

A atriz Regiane Alves encerrou seu contrato fixo com a TV Globo após o fim da novela das sete, Vai na Fé, na qual interpretava a personagem Clara.

Depois de 24 anos, a artista será desligada nas próximas semanas da emissora, segundo informações da coluna 'Play', do jornal O Globo. De acordo com o portal, ela é mais uma celebridade que só vai receber por obra, o que já vem acontecendo com outros atores e atrizes.

A saída da atriz também acontece após a polêmica envolvendo a novela Vai Na Fé. Ela fez questão de se posicionar publicamente contra os cortes de cenas de sua personagem no folhetim. Na época, Regiane comentou: "Devagar e sempre… um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas".

Vale lembrar que atualmente Regiane também está no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas (2003). Ela também participou de outros sucessos na emissora como Laços de Família, Cabocla, Páginas da Vida e Beleza Pura.

Regiane Alves desabafa após luta por beijo gay na Globo

Destaque na novela Vai na Fé, a atriz Regiane Alves tem comemorado a repercussão positiva de seu trabalho diante do público da TV Globo. Em entrevista à revista CARAS, a famosa comentou sobre a censura do beijo gay protagonizado por sua personagem e como o público ajudou na representatividade LGBTQIA+.

Na época, a emissora carioca preferiu dispensar a troca de carinho entre as personagens Clara e Helena, gerando uma onda de críticas intensas. O barulho foi tão grande, que a produção precisou rapidamente correr atrás do prejuízo.

"A gente gravou vários beijos que tinham sido cortados, estávamos quase desistindo. Fiquei frustrada? Claro que fiquei. Mas eu dei a volta por cima. Represento uma comunidade, devo muito a eles", revelou.

A artista ainda relembrou como foi o clima nos bastidores da produção no dia que elas gravaram finalmente a primeira cena do beijo que iria ao ar. "Um dia, nos disseram para gravar de novo, a cena estava roteirizada. Tinha muita gente no estúdio para acompanhar, parecia a final da Copa do Mundo. Gerou expectativa", disse.