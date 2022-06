Pri Tovic celebra seu sucesso como repórter do 'Domingo Espetacular'

Saiba mais sobre Pri Tovic, a repórter do 'Domingo Espetacular' que começou a carreira na TV querendo ser atriz e se encontrou no jornalismo de entretenimento

Priscilla Comoti Publicado em 15/06/2022, às 08h32

A jornalista Pri Tovic (37) é repórter do Domingo Espetacular, da Record TV, e está apaixonada por sua rotina na televisão. Ela construiu uma carreira sólida na telinha ao longo dos anos, sendo que já foi estagiária, produtora, apresentadora e repórter, até conquistar o seu posto de sucesso com reportagens de entretenimento e curiosidades.

Em sua trajetória, Pri Tovic trabalhou em várias cidades do interior de São Paulo até chegar à Globo e a Record TV. Em conversa com a CARAS Digital, a jornalista contou mais sobre o início de sua carreira, seus sonhos e realizações até aqui. Confira!

De atriz à repórter de televisão

Pri Tovic sempre se interessou pelo universo da televisão, mas o seu desejo inicial era atuar como atriz. Porém, o jornalismo surgiu em seu caminho e ela se apaixonou por contar histórias de pessoas reais. "Eu sempre gostei de gente, de trocar informações, de ouvir histórias, de me envolver, de me enxergar dentro da vida do outro. A princípio, eu quis trilhar o caminho da teledramaturgia, fiz teatro, procurei me profissionalizar como atriz. Até que um dia, fui convidada para participar de um programa de TV num canal por assinatura e durante uma entrevista o apresentador me propôs a fazer jornalismo. Fiquei curiosa e resolvi arriscar. Achei isso um máximo, até porque a minha referência em TV naquela época era a Sandra Annenberg que por curiosidade tinha feito teatro e jornalismo. Logo em seguida, no meu primeiro ano de faculdade, já fui chamada para estagiar na mesma emissora", disse ela.

E o objetivo dela sempre foi chegar à TV. "Sempre! Eu falava para os meus pais: vou fazer TV, mas na minha cabeça eu iria fazer novelas. Sempre achei incrível o poder do alcance da televisão, hoje temos outros meios de comunicação, mas a TV ela tem um jeito próprio de falar com as pessoas e isso sempre me encantou", relembrou.

Assim, ela trilhou a sua trajetória em emissoras no interior de São Paulo até chegar à Globo, com participações no Bem-Estar, e depois seguiu para a Record TV. Hoje em dia, ela é conhecida por suas reportagens com celebridades e personalidades para o Domingo Espetacular. Ao olhar para trás, a jornalista fica feliz com tudo o que realizou. "[Minha trajetória foi] Bem sucedida! O momento mais marcante foi quando fui chamada aos 21 anos para trabalhar no Grupo Globo, no interior de São Paulo. Até então minha trajetória no jornalismo tinha sido dentro de emissoras menores. Eu sabia que aquele telefonema para fazer parte da Globo iria mudar a minha carreira", contou, e ainda relembrou os momentos de desafio:

"A parte mais difícil de aceitar o convite foi sair de casa, deixar meus pais, meus irmãos e meus avós. Sou muito família. Me lembro do quanto foi difícil deixá-los para ir atrás do meu sonho. Além disso, tive que lidar com um chefe que não acreditava no meu trabalho e por muitas vezes deixava claro que eu só estava no vídeo porque era "engraçadinha". Isso por anos mexeu com a minha autoestima e me deixou insegura. Hoje superei e sei muito bem do que sou capaz".

A ida para o Domingo Espetacular

Até que um dia ela recebeu o convite para integrar o time de talentos do Domingo Espetacular e aceitou. "O Domingo Espetacular era mais um sonho. Eu ainda trabalhava em outra emissora quando comecei a observar o programa e, quando surgiu a oportunidade fiquei extremamente feliz e realizada. O Domingo Espetacular tem um formato diferente, é a nossa revista eletrônica. Eu posso ser versátil. Eu posso ser eu. É isso, eu posso ser eu, a direção do programa me permite isso... e quando você consegue ser você, tudo fica mais gostoso, mais leve, mais prazeroso e produtivo. O mais legal do meu trabalho é isso!", afirmou.

A repórter tem uma rotina agitada em seu dia a dia para dar conta de todas as suas atividades. "Geralmente eu trabalho a tarde na TV. No período da manhã me dedico a projetos pessoais. Dou um treinamento para pessoas que tem dificuldade em falar para as câmeras seja nas redes sociais ou na televisão. Logo depois, já começo a me atualizar sobre assuntos que possam interessar ao programa. Encaminho a sugestão para os responsáveis em aprovar os assuntos. Somos um time muito entrosado. Todas as sugestões de reportagens são discutidas antes da gente começar as gravações", disse ela.

E ela ainda tem um 'ritual' antes de ir para a frente das câmeras. "A caminho das gravações eu tenho um ritual de concentração que pouca gente sabe e que agora não será mais segredo: me posiciono em frente ao espelho por um minuto fazendo a pose da mulher maravilha ( as mãos na cintura) é incrível como isso me dá segurança e me deixa concentrada", confidenciou.

Momentos marcantes na trajetória

Em sua história no Domingo Espetacular, Pri Tovic já teve a oportunidade de entrevistar vários famosos e ela tem várias histórias dos bastidores na memória. "Váriassssss. Mas, uma das minhas reportagens preferidas foi ao lado do cantor Diogo Nogueira. Ele ficou extremamente à vontade com a entrevista, o que nos rendeu boas risadas e um conteúdo divertido para o público. Eu gosto desse tipo de jornalismo, o que faz as pessoas se desconectarem do dia a dia, dos problemas", contou ela, que ainda lembrou de outra reportagens que arrancou risadas da equipe:

"Cheguei para entrevistar o artista e ele, além de ter o roteiro já pré estabelecido na cabeça dele queria que eu ensaiasse uma coreografia para gente dançar juntos! hahahahaha fiquei numa super saia justa porque a coreografia não tinha nada a ver comigo e eu não conhecia a música. Nos bastidores, isso me rendeu boas risadas".

Entre uma reportagem e outra, Pri Tovic também foi convidada para ser repórter do programa Dancing Brasil, que foi apresentado por Xuxa Meneghel, e realizou um grande sonho. "Foi espetacular, um presente! Eu estava em casa quando recebi a ligação informando que eu tinha sido escolhida para acompanhar os bastidores do programa no Rio de Janeiro e que por 3 meses essa seria a minha missão na emissora. Não me contive, fiquei tão feliz que chorava, ria e pulava ao mesmo tempo com o telefone nas mãos. O mais desafiador foi separar a fã da Xuxa da repórter. Todas as vezes que eu a encontrava, não queria apenas entrevistar, queria tietar, tomar café, jogar conversa fora... e tínhamos uma agenda para cumprir e para não extrapolar o tempo, eu tinha que redobrar a concentração na hora de gravar com ela", contou.

O sonho profissional de Pri Tovic

Pri Tovic também contou que vê o programa Domingo Espetacular como uma ótima experiência de unir o entretenimento com o jornalismo em sua carreira. "O Domingo Espetacular me permite fazer os dois. Esse é o grande diferencial do programa. Eu posso explorar todas as áreas do jornalismo. É um respiro pra mim, que nunca me identifiquei com o jornalismo engessado e burocrático. Prefiro informar com leveza, trazer a informação de um jeito simples e humanizado. Procuro enxergar o roteiro das reportagens sendo o " quem" mais importante que " o que". O entretenimento me permite isso com mais facilidade. É um caminho que quero trilhar!", declarou.

Mesmo assim, ela confidenciou que ainda guarda em seu coração o desejo de ser atriz. "Nossa, tem tanta coisa [que ainda quer realizar]. Profissionalmente tudo tem acontecido no seu tempo, então estou deixando rolar. E a cada fase da minha vida, renovo os meus sonhos. Ainda existe o desejo de ser atriz, quem sabe... Agora, quando falo de sonhos, não penso só nos meus, mas dos meus pais. E o meu pai em particular tem o desejo de conhecer uma dupla sertaneja que fez parte do convívio dele na adolescência. Tô em busca de conseguir proporcionar esse encontro para ele, seria importante e emocionante", disse.

A vida de Pri Tovi além da telinha

Na área da vida pessoal, Pri Tovic é uma mulher casada e pensa em ter filhos no futuro. "Sou casada há 5 anos. Conheci meu marido aos 9 anos de idade. Meus tios conheceram os pais dele numa viagem de lua de mel, ficaram amigos. Eu e ele não nos suportávamos, coisa de criança. Aos 15 anos ficamos, começamos a namorar. Os anos passaram, nos reencontramos e casamos. Meu marido é muito parceiro, meu incentivador, crítico, terapeuta, tudo! [risos] Sobre ter filhos, comecei a pensar sobre agora. Mas confesso, a maternidade ainda me assusta", revelou.

A rotina dela também conta com cuidados com a beleza e uma rotina de tratamentos e exercícios. "Sempre fui muito vaidosa. Tive um diretor que me dizia o seguinte " Beleza e informação caminham juntas. Primeiro o telespectador se identifica com o que vê para depois ele parar para te ouvir" peguei isso para a vida. Sou adepta aos procedimentos com foco em estética natural, não gosto de nada exagerado. Faço botox preventivo, um tratamento para olheiras e aplico bioestimuladores de colágeno, além da limpeza de pele. Um truque? Tiro a maquiagem dos olhos com óleo de coco. Não gosto de academia, mas amo uma caminhada na orla da praia para manter a boa forma. Hoje também me alimento muito melhor, depois de ter passado por um acompanhamento com a equipe do Dr. Douglas Tigre. Perdi 10 quilos que até agora, mesmo dando uma escapadinha, ainda não retornaram", contou.

Por fim, a repórter revelou o que mais gosta de fazer no seu tempo livre. "Quer me ver feliz? Me chama para viajar ou para comer bolo caseiro, café e pão de queijo. Mas, tudo isso só vale se a Link ( minha cachorra) puder participar do passeio. Aliás, levar ela na praia para jogar bolinha tem sido a minha maior alegria", declarou.