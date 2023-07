Paolla Oliveira integra o elenco da segunda temporada da série "Encantado's"

A atriz Paolla Oliveira terá participação especial na nova fase da série "Encantado's", do Globoplay; descubra qual será seu papel!

Parece que tem trabalho novo no radar! Nesta segunda-feira, 31, foi revelado que a atriz Paolla Oliveira fará participação especial em Encantado's, série original do Globoplay. Ela passa a integrar o elenco da segunda-temporada da produção e já tem até seu papel definido!

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Paolla interpretará uma apresentadora de um programa sobre carnaval na trama. Além disso, a série também contará com outras participações especiais, incluindo as atrizes Fabíula Nascimento, a campeã do BBB 20, Thelma Assis, e o cantor Xande dos Pilares.

Encantado's retorna com seu elenco da primeira temporada, incluindo o ator Luis Miranda no papel de Heraldo e Vilma Melo como Olímpia. Além disso, a produção também surpreendeu com a adição da atriz Clara Moneke, a Kate de Vai Na Fé, que reprisará seu papel da novela no original Globoplay.

Eliane Giardini passou integrar o elenco fixo da trama, ocupando o posto de antagonista. Ela assume o posto após a redução de cenas de Tony Ramos, que interpreta Madurão na história, devido suas gravações na novela Terra e Paixão.

Paolla Oliveira desabafa sobre tratamento de lesão

No último dia 22, a atriz Paolla Oliveira revelou que está seguindo um tratamento para recuperar um de seus joelhos. Ela compartilhou um vídeo exibindo as reparações na região e mostrando todos os exercícios que precisa seguir.

"Minha saga de fisioterapia depois de lesionar meu joelho... Já já to 100%", contou a artista para seus seguidores. Além de colocar aparelhos, a artista apareceu recebendo massagem no local.

Vale lembrar que nas últimas semanas, Paolla Oliveira mostrou que participou de uma partida de futebol e acabou lesionada. "A pessoa vai bater bola e sai lesionada... Mas ainda tem jogo!”, falou ao aparecer colocando gelo no lugar. Em agosto de 2021, durante sua participação no Super Dança dos Famosos, a atriz foi flagrada usando uma faixa no joelho durante os ensaios da competição.