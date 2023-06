Onde está Marisa Orth? Com filme em cartaz, atriz volta à TV como apresentadora

Em entrevista à CARAS Brasil, Marisa Orth conta expectativas para o trabalho na TV

Repleta de projetos, a atriz Marisa Orth (59) afirma que sempre gostou de "fazer de tudo um pouco". Nos cinemas como parte do elenco de dublagem do filme Elementos, novo projeto da Disney Pixar, ela também pode ser vista nos teatros com o monólogo Bárbara e, a partir de agosto, ela volta à TV como apresentadora do programa Dois em Cena, no Canal Viva.

"Quero fazer mais um show de música, quero fazer uma série, estou com um filme para fazer em janeiro e quero fazer novela. Está começando a configurar uma coisa bem boa", conta Marisa Orth , em entrevista à CARAS Brasil. Apesar da agenda lotada, a atriz comenta que teve um carinho especial pela animação que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 22.

Para ela, o trabalho da dublagem é bastante meticuloso e também ensina aos atores sobre humildade. Orth, que já dublou antes no filme Festa no Céu, diz que dar voz à Cindi Lumen, sua personagem em Elementos, foi mais desafiador do que sua primeira experiência. Ao lado dela, grandes nomes como Cacau Protásio, Giovana Antonelli e André Mattos completam o time de vozes.

Marisa Orth acrescenta ao dizer que cada trabalho tem uma voz diferente, apesar de não criar essa mudança conscientemente. "Cada trabalho tem uma voz, Mortícia eu já tinha feito em 2012, com o mesmo texto, mas a direção mudou. Foi outra experiência como atriz, apesar de ser a mesma fala", completa a artista.

Leia também:Você sabia? Humorista da Globo, Marisa Orth já apresentou o BBB

Agora, ela diz estar animada para ver o resultado de seu trabalho como apresentadora do programa Dois emCena - Encontro de Gerações, que trará grandes atores em duplas para contar histórias e conversar ao lado da atriz. A atração conta com nomes como Mauro Mendonça, Sophie Charlotte, Betty Faria, Regina Casé e Letícia Colin confirmados como convidados.

"Deu nervoso para caramba, foi um formato que fomos criando enquanto fazíamos as entrevistas com pessoas que eu admiro, e eu fiquei de tiete. Chama Dois em Cena, mas eu acabo contando meus casos também, não sou jornalista, sou atriz [risos]. Só de ter esse registro já está valendo super", completa ela, que já apresentou o BBB ao lado de Pedro Bial.