Marcos Mion emociona ao relembrar o fim da MTV e se declarar a Astrid Fontenelle: ''Inspiração''

O apresentador Marcos Mion relembrou os últimos momentos da emissora MTV e emocionou os fãs

O fim da MTV Brasil completou 9 anos e Marcos Mion (43) resolveu usar as redes sociais para relembrar o último dia como apresentador e se declarar à amiga, Astrid Fontenelle (61).

No perfil do Instagram, o artista compartilhou uma foto abraçado com a apresentadora nos minutos em que a emissora saiu do ar, em 2013.

"30/9/13 - Essa é uma das fotos mais importantes da minha vida. A antiga Mtv encerrava suas transmissões e eu completava um full circle na minha vida. Aquele moleque que assistiu quando @astridfontenelle colocou a Mtv no ar, se transformando automaticamente na mulher mais legal do mundo…1990", começou ele.

"Aquele moleque que, pouco tempo depois, numa palestra que a Astrid foi dar na sua escola levantou a mão na hora de abrir pra perguntas do público e disse: “Eu não tenho pergunta não, mas queria saber se eu não posso te dar um beijo!”. E o colégio todo no maior frisson: “UUHHHHHHH” enquanto ele andava em câmera lenta até ela…", brincou Mion resgatando na memória.

O apresentador do Caldeirão então relatou o último dia na redação. "Aquele moleque, anos depois, 2013, assistiu a emissora sair do ar. Um dia muito emotivo. A emissora transmitia o que estava acontecendo pelo prédio, transmitia a festa de despedida que reuniu quase todo mundo que já tinha trabalhado lá… E no momento que a última imagem virou chiado, aquele moleque estava com a mesma @astridfontenelle afagada em seu peito. Os dois choravam pela parte da história onde suas vidas horizontalizaram."

"Quando o maior fã tinha virado colega de profissão. Amigo. Aquele que ela abraçou quando aquele sonho acabou. Obrigado à alma que registrou esse momento! Não sei quem você é, mas graças a ti tenho o registro onde me caiu a ficha que minha vida tinha dado um full circle.", completou.

Por fim, Mion se declarou para Astrid. "Rainha @astridfontenelle te amo! Você é única! Obrigado por ter sido tanta influência na minha formação. E ser até hoje! Não dá pra falar de Mtv sem citar Astrid e não dá pra falar de Mtv sem citar aquele moleque…a vida é loka", concluiu ele.

