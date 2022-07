Longe da TV, Fátima Bernardes mostra detalhe da rotina em casa

Ao lado do pai, Amâncio, a apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais para mostrar um detalhe da sua rotina em casa

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 15h49

Neste domingo, 24, a apresentadora Fátima Bernardes (59) usou as redes sociais para mostrar um detalhe da sua rotina em casa.

Em seu perfil no Instagram, a nova apresentadora do The Voice Brasil, Fátima Bernardes compartilhou um vídeo ao lado do pai, Amâncio, enquanto cuidava do jardim de casa e mostrou os seus cuidados com a jardinagem.

No vídeo publicado, Fátima surgiu de avental e aproveitou para mostrar como a jardinagem faz parte de sua rotina fora da TV. A apresentadora aproveitou o domingão para colocar vida em seu jardim, plantando ervas e roseiras.

Na legenda do post, Fátima escreveu: "O avental foi um presente do @c_troisgros para usar na cozinha. Mas na falta de um pra jardinagem, usei esse mesmo. E contei com a parceria do meu pai para plantarmos ervas de jardim e roseiras na frente da casa. Ficou lindo!".

Fátima Bernardes mostra detalhe da rotina em casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!