Lembra dele? Caçulinha reaparece em foto com Amaury Jr

Longe da TV há alguns anos, Caçulinha é fotografado em reencontro com o apresentador Amaury Jr

O músico Rubens Antonio da Silva, o Caçulinha, fez grande sucesso na TV quando participou do programa Domingão do Faustão, da Globo, por mais de 20 anos. Há alguns anos, ele se afastou da telinha e surpreendeu ao aparecer em uma foto rara ao lado do apresentador Amaury Jr.

Neste sábado, 5, Amaury fez um post nas redes sociais para exibir a foto que tirou com Caçulinha ao encontrá-lo na frente de uma farmácia. “Feliz em reencontrar Caçulinha, o amigo querido de tantas jornadas. Aos 82 anos, saudável, sorrindo e fazendo piadas da vida que segue”, disse o comunicador nas redes sociais.

Caçulinha deixou o Domingão do Faustão em 2015 e trabalhou por alguns anos no programa de Ronnie Von na TV Gazeta até o ano de 2019. Desde então, ele está longe da TV.

Há pouco tempo, o músico conversou com o site Splash e contou que ainda tem contato com Faustão. “Ainda conversamos, falamos por telefone. Almoçamos com amigos ou antigos diretores quando é possível. Também frequento pizzas lá na casa do Faustão”, disse ele, que não descarta a possibilidade de voltar a ser músico na TV. “Gostaria de retornar, mas ficou tudo muito parado por conta da pandemia. Quando me chamarem, eu vou”, declarou em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amaury Jr. (@oficialamauryjr)

Caçulinha relembra saída da Globo

Em 2019, Caçulinha deu um depoimento sobre a sua saída da Globo. Após uma passagem de 26 anos pela TV Globo, o instrumentalista disse que não se via mais trabalhando na atração, afinal, muitas mudanças aconteceram e ele se sentiu deslocado do mesmo.

"A Globo mudou a programação. Tinha acabado o contrato com a empresa para a qual eu fazia o jingle. Terminou o contrato e fiquei esperando e ninguém arrumava nada. Parado eu não ficaria. Fizemos um acordo, eu era PJ [contrato como pessoa jurídica]. Fiquei um ano tocando 30 segundos por domingo. Queria tocar e não tinha mais o que fazer. Aí apareceu Ronnie Von e assinei contrato com a Gazeta. Foi uma decisão dos dois lados", explicou o artista.

Por fim, ele abriu o coração e contou sobre a sua relação com a TV Globo. Sem mágoas, o astro contou que seria muito injusto de sua parte citar qualquer inimizade com uma empresa que o ajudou tanto.

"Não tenho, tá doido. Eu era amigo do doutor Roberto Marinho. Inaugurei da Globo em São Paulo com os três filhos dele. Mantive um bom relacionamento. Nunca deram mancada comigo, tudo o que pedia eu tinha. Acho ignorância querer ser, ficar inimigo. Não tem cabimento”, finalizou Rubens.