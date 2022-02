Klebber Toledo celebra estreia de nova série protagonizada por Camila Queiroz: ''Você é muito talentosa''

Apaixonado, Klebber Toledo comemora a estreia de ‘De Volta aos 15’, estrelada por Camila Queiroz e Maísa

De Volta aos 15 está oficialmente no ar!

Estreada na madrugada desta sexta-feira, 25, a série com Camila Queiroz (28) e Maísa (20) já vem dando o que falar.

Klebber Toledo (35), que não costuma esconder o quanto é apaixonado pela esposa, aproveitou o lançamento para se declarar.

Em seu Instagram, o ator publicou uma sequência de duas fotos: o pôster oficial do seriado e um clique de bastidores.

“Prontos para maratonar De Volta aos 15? Essa série traz leveza e muita diversão com essas protagonistas maravilhosas Camila Queiroz e Maísa, que estão incríveis”, começou na legenda.

“Parabéns, meu amor, por mais uma estreia, tenho certeza que será um grande sucesso. Você é muito talentosa, não consigo parar de assistir”, se declarou o gato ao final.

Não demorou para que a homenageada deixasse um comentário no post do maridão: “Obrigada, meu amor. Ansiosa pra Maldivas”, disse se referindo ao seriado do qual ele vai fazer parte.

Veja o post em que Klebber Toledo celebra a estreia da série De Volta aos 15 e se declara para Camila Queiroz: