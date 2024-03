Jonathan Azevedo se emociona ao revelar saída da Globo: "Acabou"

Emocionado, Jonathan Azevedo refletiu sobre sua trajetória na TV Globo após sete anos e revelou que seu contrato de exclusividade foi encerrado

Nesta sexta-feira, 1, Jonathan Azevedo usou as redes sociais para contar que seu contrato de exclusividade com a Globo foi encerrado. O ator apareceu emocionado em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, em que lembrou alguns detalhes de sua carreira artística. "Acabou", lamentou ele.

Aos 38 anos, o artista integrou o elenco fixo da emissora por sete anos. Seu último papel foi como o Odilon de Terra e Paixão, em 2023. "Queria agradecer, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, além de arte e cuiar do meu filho, da minha família", iniciou.

"Há cinco, seis anos, eu estava chegando na Globo para fazer um personagem chamado Sabiá. Eu fiquei sete anos trabalhando com pessoas incríveis. Ele mudou a minha vida, da minha família e vai mudar a vida do meu filho", celebrou Jonathan Azevedo, mencionando seu personagem em A Força do Querer, de 2017.

O ator iniciou sua trajetória na escola de teatro Spectaculu, ainda na adolescência, e não parou desde então. "Estava acontecendo muita coisa na minha vida naquele momento, e o teatro me resgatou", refletiu.

Jonathan Azevedo explica motivo para seguir no Vidigal após novela

Dando vida a Odilon, de Terra e Paixão, o ator Jonathan Azevedo (37) tem como propósito não perder sua essência e sempre buscar conhecimento. Apesar de ter menos dificuldades agora, o artista assegura que não se mudaria do Vidigal, no Rio de Janeiro.

"Quando fui analisar de onde vim e onde estou, percebo que estou muito bem! E se eu tivesse me mudado antes, faria mais pelos outros do que por mim", começa Jonathan Azevedo, em entrevista à CARAS Brasil. "Não quero mais ser uma pessoa que realiza o sonho de todo mundo e não realiza os meus próprios."

"Um dos meus sonhos era estar no meu lugar, tendo o que eu tenho e com as pessoas que amo. Eu tenho tudo isso no Vidigal e na Cruzada. Sou apaixonado pelo Jonathan que eu sou e vou continuar lutando para não perder a minha essência." Confira a entrevista completa clicando aqui!