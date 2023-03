Iza entra para o time de técnicos do The Voice Kids

Iza se torna jurada do The Voice Kids ao lado de Carlinhos Brown e Mumuzinho, que está de volta ao reality show

A cantora Iza tem uma nova função em sua carreira na TV. Ela acaba de ser anunciada como a nova jurada técnica do The Voice Kids, da Globo. Ela vai ocupar uma das cadeiras giratórias ao lado de Carlinhos Brown e de Mumuzinho, que retorna à atração nesta temporada. Os artistas vão brilhar no palco ao lado de Fátima Bernardes, que ocupa o carga de apresentadora da versão infantil do programa – substituindo Márcio Garcia.

Ela comemorou a nova oportunidade na carreira. “Fico muito feliz por poder anunciar que estou estreando no Kids, preparada para uma temporada cheia de talentos incríveis e pronta para montar o meu time pesadão – do jeitoque tem que ser”, disse ela. Mumuzinho também celebrou o seu retorno. “Estou de volta para virar a minha cadeira, bater no peito e gritar bem alto: 'eu quero você'”, afirmou.

Veterano da atração, Carlinhos Brown é só alegria. As gravações da nova temporada já começaram nos estúdios da Globo e a estreia está prevista para o dia 9 de abril, sendo exibido sempre aos domingos. “É muito gratificante fazer parte da história do ‘The Voice Brasil’, e estar novamente no ‘Kids’ me traz uma alegria imensa. Trabalho desenvolvendo criações e possibilidades no campo da música, da cultura e da arte-educação infantil há mais de quarenta anos. A criança transborda sinceridade. Conhecer novos talentos mirins e acompanhar de perto o crescimento deles é enriquecedor. Estou ansioso para estrear essa temporada ao lado dos meus queridos parceiros IZA e Mumuzinho”, disse ele.

O reality começa com as ‘Audições às Cegas’, onde cada técnico monta equipes com 18 vozes, e a disputa vai se afunilando, fase a fase. Durante as ‘Batalhas’, trios disputam a permanência no programa, cantando a mesma música, mas apenas uma voz de cada trio é selecionada; na fase dos ‘Shows’, as apresentações são individuais, e somente quatro talentos seguem adiante na competição; a fase inédita das ‘Super Batalhas’ qualifica três candidatos de cada grupo para a semifinal, quando é decidido quem são as duas vozes de cada time a avançar para a final. No último programa, ao vivo, o público de casa escolhe o grande campeão, que vai levar o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music.