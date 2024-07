Idoso abre o jogo sobre agressão de Rafael Cardoso: "Falou que ia me matar"

O gerente de restaurantes João Fernando Brito falou sobre a noite de 26 de fevereiro, quando se envolveu em uma confusão com ator Rafael Cardoso

O gerente de restaurantes João Fernando Brito decidiu falar pela primeira vez sobre a noite de 26 de fevereiro, quando se envolveu em uma confusão com ator Rafael Cardoso. A vítima disse que levou chutes do artista, que só parou depois que foi contido por funcionários e que temeu pela própria vida. Ele conversou com a equipe do Domingo Espetacular, da Record, depois de o Ministério Público propor que o ator vai pagar dois salários mínimos para uma instituição para que o processo seja encerrado.

João contou que se recuperava de uma cirurgia de hérnia que realizou meses antes. "Na hora que eu apertei a mão dele, me puxou pra baixo e falou no meu ouvido que ia me matar. Ele me deu dois chutes na barriga, quase pegou no lugar da cirurgia. Eu só não apaguei porque ele não me acertou em cheio, virei a cabeça na hora e ele me acertou de raspão", relatou.

"Quando veio todo mundo do restaurante pra me socorrer, não sei se ele se apavorou ou caiu na real, saiu correndo. Fugiu", disse o gerente, que diz não compreender o que teria motivado a violência. "Para mim, até hoje é a grande dúvida da minha vida: o que eu fiz para alguém que eu não conheço, que eu não proferi palavra alguma, me agredir?"

O gerente opinou ainda sobre o arquivamento do processo. O MP propôs que o ator pague dois salários mínimos a um centro de proteção animal da Prefeitura do Rio. "Fica parecendo que eu sou o agressor e não o agredido. Com tudo isso e com todas essas provas que eu tenho, achei muito brando e absurdo eu sequer ter sido ouvido sobre o que me aconteceu", reclamou.

Advogado de Rafael Cardoso já falou sobre o que aconteceu

Em março de 2024, o advogado de Rafael Cardoso, Alexandre Ramalho, relatou o que aconteceu. Em conversa com o Jornal O Globo, Ramalho defendeu o seu cliente e explicou a investigação. "O que aconteceu foi uma confusão. Ele chegou ao estabelecimento, estava procurando uma vaga, achou, deu uma freada brusca, e essa pessoa que alegou que foi vítima da violência começou a agredi-lo verbalmente. Rafael foi se defender das ofensas que tinha ouvido. O homem começou a falar um monte de bobagem para ele. Está no teor do depoimento. Depois dessa discussão, Rafael foi apertar a mão dele, e o cara acabou não queria, dizia que ia processá-lo. Ele acabou se irritando, deu um tapa na pessoa, que saiu correndo, tropeçou e caiu. Não teve violência a partir daí", disse ele.

O advogado disse ainda que o ator estava sob efeito de medicação. "Pode ter tido alguma coisa que ele não lembra, a gente acredita que por conta da medicação. Mas não tem nenhuma animosidade. Foi uma "discussão de botequim", apesar de ali ser um restaurante. O que ele lembra foi isso que ele relatou. A gente pode ter perdido uma coisa aqui ou ali. A gente acredita que por conta de uma mistura da medicação com a bebida pode ter dado essa alteração", afirmou.