Glenda Kozlowski nega saída do esporte e aposta em novo programa: "Muito feliz"

Glenda Kozlowski (49) está mega animada para a sua estreia nesta segunda-feira, 21, no programa Melhor da Noite, na Band. A atração marca o início da trajetória da jornalista no mundo do entretenimento para a família. Em entrevista à CARAS Brasil, ela comentou sobre o que espera dos novos rumos na TV. "Muito feliz", garantiu.

Conhecida por estar a frente de diversos programas esportivos na TV aberta, Glenda, que apresentava o Show do Esporte, conta que não está deixanto totalmente de lado o mundo do esporte, já que a nova atração conta com quadros que envolvem o gênero.

"Eu não tô deixando o esporte, porque vai ter esporte dentro do programa. Então se antes eu comia uma pizza só de mussarela, hoje eu como uma pizza de mussarela de calabresa de pepperoni de portuguesa, entendeu? Cada pedacinho. Então são vários pedacinhos de uma grande pizza", declarou ela, que estará ao lado de Zeca Camargo.

No Melhor da Tarde, Glenda e Zeca terão que administrar uma platéia com 100 pessoas, mas isso não será um grande desafio para apresentadora. "Eu amo platéia. Faço muito evento, dou muita palestra, muita condução como mestre de cerimônia em eventos de empresa. Eu gosto muito do calor humano, né? Então eu tô muito feliz de poder olhar para frente e ter diferentes pessoas, em diferentes momentos, e cada uma delas, eu tenho certeza, tem uma história pra contar. Então isso é muito legal", disse.

A famosa aproveitou para exaltar o profissionalismo e admiração pelo trabalho de Magno Navarro, revelação do jornalismo esportivo que fará sua estreia na TV aberta. Ela contou que o colega tem múltiplos talentos e isso, provavelmente, chamará atenção do público de casa.

"O Magno é um gênio, porque ele vai muito além do apresentador. Ele é comediante, apresentador, jornalista... ele é um profissional muito interessante, ele é múltiplo. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito dele", contou.

Glenda também elogiou o trabalho do rapper Taíde, que terá um quadro de viagens. "O Taíde vai viajar pelo Brasil com esse olhar dele que é muito particular, muito gostoso. Eu tô muito curiosa para ver as matérias", afirmou.

Empolgada com a nova empreitada, Glenda reforça que o projeto é inovador e promete gerar um certo impacto no público de casa. "Não existe esse Formato na TV, principalmente no horário nobre, existe nos matinais. É diferente ainda, mas eu acho que o que a gente vai apresentar aqui é inovador e disruptivo", disse.