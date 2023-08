Gaby Cabrini venceu no SBT sem empurrão do pai, Roberto Cabrini: ''Vontade''

Filha de Roberto Cabrini, Gaby Cabrini, conta em exclusiva para a CARAS como pediu seu 1º emprego no SBT sem o pai saber e quais são seus sonhos futuros

Brilhando com sua apresentação no Fofocalizando, a repórter Gaby Cabrini chama a atenção com seu talento e desenvoltura. Só que ao ver o seu sobrenome, é inevitável não pensar no icônico Roberto Cabrini.

Sim, ela é filha do apresentador, mas apesar de ter tido a sorte de conviver com a estrela em casa, o mérito da conquista de seu espaço no SBT é todo dela. Em exclusiva para a CARAS Digital, a comunicadora revelou que com apenas 15 anos pediu seu primeiro emprego quando acompanhou o pai no programa de Raul Gil, que na época comandava sua atração na Band.

Sem avisar Roberto Cabrini, que atualmente está na Record TV, a adolescente pediu uma chance para o filho do apresentador, Raul Gil Júnior. "Meu primeiro trabalho foi no Raul Gil, eu tinha 15 pra 16, fui assistir meu pai tirando o chapéu, no intervalo sem falar pro meu pai, pra ninguém, fui me apresentar pro Raulzinho, filho do Raul, falei que tinha muita vontade de fazer televisão e que servia até cafezinho, o que ele precisasse, o Raulzinho, mega generoso, querido, me deu o cartão dele e falou: 'vai lá segunda-feira' [escritório do Raul]... aí eles me deram como se fosse um estágio, eu lia carta, respondia cartas, segurei fitas e depois fui pra produção", relembrou seu início.

Após a oportunidade, Gaby Cabrini foi aos Estados Unidos cursar jornalismo e quando voltou passou por outros lugares até retornar ao SBT, emissora que está até hoje. Aos 32 anos, ela vê como um privilégio ser herdeira de um jornalista tão importante e diz não ligar para as críticas acerca disso.

"Primeiramente é um privilégio, uma honra e uma responsabilidade! Como a maior parte dos filhos de grandes expoentes, comigo não é diferente. Primeiro você tem que lutar com seus conflitos internos pra depois sair a campo, lembrando que a comparação é inevitável! Você não se sustenta só por ser filho de quem é, tem que provar seu valor!", declarou sobre as comparações.

Gaby Cabrini ainda revelou se se inspira no pai. "Desde muito pequena sempre me encantou a brincadeira de atuar e dirigir meus programas de TV com as minhas primas, a TV sempre foi o mundo onde estive inserida, meu pai nunca interferiu, mas ele foi e é uma inspiração! Tenho um vídeo onde aos 6 anos falo: Quem me inspirou foi meu pai! Então sei que é pura inspiração!", falou como sempre quis trabalhar com as telinhas.

Apesar de ter se inspirado em Roberto Cabrini, Gaby Cabrini seguiu seu próprio estilo e caminho no jornalismo, optando pelo entretenimento. Fazendo entrevistas com os famosos com muito carisma, a profissional do SBT contou que a decisão aconteceu naturalmente.

"As brincadeiras sempre eram programas de entretenimento [na infância], até quadro de fofoca tinha! Hoje mesmo fazendo o entretenimento, tenho muito forte comigo aquilo que sempre vi no meu pai, ética, dedicação, humildade, entusiasmo e respeito pelas pessoas! Linhas jornalísticas diferentes, mas as bases são as mesma!", analisou.

Gaby Cabrini longe das câmeras

Trabalhando em um programa diário e com várias entrevistas pelo Brasil para conversar com os famosos, Gaby Cabrini se mostrou uma pessoa bem tranquila sobre o que fazer em seu tempo livre.

"Nossa vida é sempre muito corrida. Nas horas vagas gosto de estar com minha família, amigos e pets. Basta estar com eles que qualquer momento fica divertido! Cinema com pipoquinha também está no topo da minha lista de coisas que amo! Quando estou sozinha em casa me jogo nas séries e no super Mário em um Nintendo 64 que ainda tenho", revelou gostar de jogar videogame.

Quando questionada sobre o momento mais marcante de sua vida, a comunicadora revela que o mais recente é sua estreia no SBT. "Veio a lembrança o quanto sonhei em trabalhar nessa casa tão especial pra mim, pois cresci assistindo. Sou muito grata ao SBT e a Deus em poder estar lá no Fofocalizando. É uma equipe determinada! O nosso diretor Gustavo Vaccari, a produção e o elenco são espetaculares, uma grande família", disse sobre o trabalho.

Bem-humorada, Gaby Cabrini divertiu ao contar qual é o seu sonho atual. "Tenho muitos sonhos! É bom demais sonhar. Tem uma frase que adoro, “Não tenha medo de mudanças, tenha medo de ficar parada no mesmo lugar”. Meu sonho pro futuro é poder evoluir, crescer e me desafiar. Olhar pra trás velinha e sentir que valeu tudo apena. Ser aquela vó cheia de orgulho com muita história pra contar. Ganhar na tele sena está incluso nessa lista", brincou citando o título de capitalização do dono do baú.

