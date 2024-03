Gabriela Prioli quer mostrar um novo lado no Dança dos Famosos: 'Eu não sou séria'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriela Prioli revelou ser fã do Dança dos Famosos e confessou nervosismo de apresentar coreografias na competição

Conhecida por seus comentários políticos, Gabriela Prioli está disposta a mostrar um lado mais divertido de sua personalidade para os fãs. Confirmada como uma das participantes do Dança dos Famosos 2024, a apresentadora contou que a competição é uma oportunidade importante para as pessoas a conhecerem melhor.

"O fato de eu ter aparecido para as pessoas nesse lugar sempre um pouco mais sério, falando sobre assuntos profundos, faz com que muita gente ache que eu sou séria. E eu não sou muito séria, é o inverso disso. Então acho que poder aparecer dessa maneira divertida e mais leve, vai ser muito legal para as pessoas poderem me conhecer um pouco melhor", disse ela, em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente.

Mas além do desafio pessoal, Gabriela conta que também aceitou o convite por ser uma fã de carteria do quadro, que está no ar há mais de 15 anos. "Eu sou apaixonada pelo Dança, eu acho lindo, acho incrível, eu adoro o quadro e eu gosto de me jogar em coisas novas", afirma a mamãe da pequena Ava.

"Esse quadro é maravilhoso. Qualquer pessoa que participe é muito corajosa, porque dançar é dificílimo, as coreografias são super elaboradas então é um comprometimento forte", completa.

Apesar de animada para a nova experiência, Gabriela confessa que está um pouco envergonhada. "Fui fazer uma foto agora e me falaram: 'faz uma pose de dança'. Eu falei: 'qual?'. Acho que o maior desafio vai ser a coreografia mesmo, porque a timidez a gente dá uma chacoalhada ali e vai, mas a coreografia é muito difícil", revela ela, que durante a juventude amava dançar balé e lambada: "Eu adorava dançar Lambada, lembro que eu dancei uma época na escola com a turma mais velha. Fiquei me achando".