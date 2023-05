Eduardo Moscovis curte passeio com o filho caçula, Rodrigo

Eduardo Moscovis faz rara aparição em público com seu filho caçula, Rodrigo, de 11 anos

O ator Eduardo Moscovis aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro neste domingo, 28, para curtir um passeio com seu filho caçula, Rodrigo, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com Cynthia Howlett. Pai e filho foram flagrados enquanto se divertiam na praia do Leblon.

O artista deu um mergulho no mar com o herdeiro e os dois foram fotografados conversando na areia.

Em março deste ano, Rodrigofez aniversário e ganhou uma homenagem do pai nas redes sociais. “Digo! Você é o menino mais maneiro do mundo todo! Tenho o maior orgulho de você, magrin! Obrigado por me ensinar tanto”, disse ele.

A mãe do menino também fez uma homenagem para ele na web. "Que sejam muitas voltas ao sol para você meu amor. Que você brilhe sempre com sua luz, seu jeito, seu olhar, sua forma carinhosa de ser. Parabéns por ser esse menino lindo, de coração grande, sensível, parceiro e que me enche de orgulho sempre. Cresça meu amor exatamente assim como vc vem se tornando! Estarei aqui do seu lado, sempre presente e te agarrando muito!", contou.

Vale lembrar que Moscovis também é pai de Manuela, de 15 anos, da relação com Cynthia Howlett, e de Gabriela, de 24 anos, e Sofia, de 23 anos, da relação com Roberta Richard.

O ator está longe das novelas desde que participou da reta final de Um Lugar ao Sol, da Globo.

Fotos: JC Pereira / AgNews