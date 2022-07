Depois dois aneurismas, Emilia Clarke diz que parte do seu cérebro não funciona

A atriz de Game Of Thrones, Emilia Clarke abriu o jogo sobre sequelas após os dois aneurismas que sofreu em 2011 e 2013

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 15h02

A atriz Emilia Clarke (35), que interpretou a personagem Daenerys Targaryen na série Game Of Thrones, revelou que parte do seu cérebro não funciona mais. Isso porque a atriz já sofreu dois aneurismas, um em 2011 e outro em 2013. Seu primeiro aneurisma ocorreu logo quando Emilia começou as gravações da série.

“Foi apenas a dor mais excruciante, vômitos enormes, tentando recuperar minha consciência. Fiquei dizendo minhas falas da série na cabeça. Se você está vomitando e tem dor de cabeça, isso não é bom para o seu cérebro. Eu tinha 22 anos [no primeiro aneurisma], mas foi útil ter Game Of Thrones para me varrer e me dar esse propósito”, contou a atriz para o Sunday Morning BBC deste último domingo, 17.

Já recuperada, a estrela de Game Of Thrones contou sobre os efeitos que seu aneurisma causou em seu corpo. “Tem uma quantidade de meu cérebro que não é mais utilizável. E é notável que eu seja capaz de falar, às vezes de forma articulada, e viver minha vida completamente normal, sem absolutamente nenhuma repercussão. Estou na minoria muito muito muito pequena de pessoas que podem sobreviver a isso”, contou.

A atriz ainda falou sobre sua rara recuperação dos aneurismas: “Realmente falta um pouco [do cérebro], o que sempre me faz rir! Porque em casos de derrames, basicamente, assim que qualquer parte do seu cérebro não recebe sangue por um segundo, ele desaparece. Isso meio que mostra quão pouco do nosso cérebro realmente usamos”.

Emilia fundou em 2019 uma instituição focada em pessoas com lesões cerebrais chamada SameYou. A instituição trabalha na recuperação emocional e mental dessas vítimas de lesões cerebrais.