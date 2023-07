Celso Portiolli reage ao ver notícia sobre sua saúde circulando na internet: 'Está rolando'

Celso Portiolli aparece em vídeo nas redes sociais para se pronunciar a respeito de notícia envolvendo a sua saúde

O apresentador Celso Portiolli decidiu se pronunciar ao ver uma notícia envolvendo a sua saúde circulando pela internet. Na última segunda-feira, 3, ele foi alvo de fake news sobre um falso ataque de cachorro. Então, ele decidiu esclarecer tudo em uma aparição nas redes sociais.

Em um vídeo nos stories do Instagram, o comunicador negou a notícia falsa de que ele teria sido atacado por um cachorro da raça pitbull e estaria com a mão machucada. “Urgente! Radialista e apresentador Celso Portiolli acaba de sofrer grave acidente envolvendo um cachorro pitbull”, dizia a fake news. Para desmentir o boato, ele apareceu em um vídeo dando risada e contou que está muito bem de saúde.

“Está rolando uma fake news por aí, que eu fui atacado por um cachorro. O cachorrão da história sou eu, au au”, brincou ele, que ainda completou:

“Ó, está uma mão aqui e a outra gravando ali. Está tudo bem! Nem sei, não estou em São Paulo. Estou vendo uma emissora de rádio minha, trabalhando o dia inteiro, ralando, não tem nada a ver com cachorro. Não passei nem perto de cachorro hoje”, finalizou.

Celso Portiolli no BBB?!

O apresentador Celso Portiolli (55) comentou sobre os rumores de que podeira apresentar o Big Brother Brasil, da Globo, no futuro. Sucesso com o programa Domingo Legal no SBT, ele confessou que não gostaria de mudar de trabalho, mas teria uma condição para aceitar um suposto convite.

“Não é para mim. É uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas pagando bem eu faço. Já saiu muito tempo atrás uma pesquisa, e eu tinha ganhado essa pesquisa para apresentar o BBB”, disse ele no podcast PodCats. Inclusive, ele relembrou que seu nome já apareceu em pesquisas sobre um futuro apresentador do reality show.

Portiolli ainda comentou que tem amizade com Ana Furtado (49), que é esposa do diretor Boninho (61), e com a atriz Tata Werneck (39). “Eu conhecia a Ana Furtado através do Instagram e do Whatsapp. A gente conversava há muito tempo, e quando eu vi a Ana pela primeira vez foi agora. Aí fui tirarfoto. Ela, a Ana Furtado, que é uma graça de pessoa, e também a Tata Werneck, que é um amor, única que pergunta 'como você está, como está a saúde'. Então eu tenho um carinho muito grande pelas duas”, comentou.