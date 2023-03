Candidato do MasterChef+, Flavio Salmeron morre aos 69 anos

Morre Flavio Salmeron, que foi candidato do MasterChef+, em sua casa e ao lado da esposa, diz a Band

A morte do candidato do MasterChef+ Flavio Salmeron foi confirmada pela Band nesta quinta-feira, 9. Ele faleceu aos 69 anos em sua casa em São Paulo. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos após ele lutar contra um câncer no intestino e que se espalhou para outros órgãos.

De acordo com o site da Band, ele faleceu enquanto estava ao lado da esposa, Regina Helena. “Ele havia saído do hospital havia três dias e faleceu em casa. Agora faríamos 45 anos de casamento. Ele estava na cama, mexeu em mim e me chamou. Começou a passar mal e morreu”, disse ela.

A esposa dele ainda relembrou o jeito leve que o marido encarava a vida. “Ele era muito para cima e até tirava sarro da doença dele. Era uma pessoa muito alegre e todos o amavam de paixão. Não porque é meu marido, mas era uma pessoa excepcional. Ele alegrou todo mundo no MasterChef”, lembrou.

Flavio deixou a esposa e dois filhos, Rogério e Renato. No MasterChef+, ele participou da etapa das seletivas, mas não foi escolhido para entrar no reality show.