Camila Queiroz aposta na beleza ao escolher look para comparecer ao “Caldeirão”

LOOK PODEROSO!

A atriz Camila Queiroz mostrou o look estiloso escolhido para a gravação do “Caldeirão” apresentado por Marcos Mion

Nesta quarta-feira, 23, Camila Queiroz deixou seus seguidores babando ao compartilhar o look escolhido para participar do Caldeirão.

Em seu Instagram, a atriz surgiu com um cropped laranja estampado com asas de borboleta, uma saia curta laranja que deixava suas pernas a mostra e uma longa bota de couro bem no estilo cowgirl.

“Ontem para o Caldeirão com o Marcos Mion”, detalhou a artista na legenda da série de fotos com o look estiloso.

Nos comentários, o apresentador do Caldeirão, Marcos Mion deu a entender que Camila irá participar de um quadro do programa ao lado de sua família: “Foi DEMAIS! Sua família merece um seriado”. “Não dá ideia! Hahahaha amamos”, respondeu a atriz.

Os fãs da estrela de “Verdades Secretas” adoraram as fotos e exaltaram a beleza da atriz! “Linda como sempre”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Oh mulher bonita”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Que encontro!

Ainda nessa semana, Camila posou ao lado da apresentadora Angélica Ksy e da influenciadora Rafa Kalimann em novos cliques publicados pela esposa de Luciano Huck.

Camila surgiu nas fotos com outro look estiloso, em que vestia um cropped que simulava uma camisa, uma gravata preta e saia cinza.