Bela Gil surpreende com flexibilidade ao fazer posição de yoga nos bastidores do "Saia Justa"

A culinarista e apresentadora do programa "Saia Justa", Bela Gil surpreendeu ao ficar de ponta cabeça em posição de yoga

Nesta quarta-feira, 5, Bela Gil surpreendeu seus seguidores ao compartilhar imagens nos bastidores do programa “Saia Justa”.

A apresentadora do programa do canal GNT apareceu em uma foto em que estava de ponta cabeça realizando uma posição de yoga.

Em um vídeo do momento, a culinarista ainda surpreendia as colegas Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Gabriela Prioli com sua flexibilidade.

“O que a gente faz pra aquecer antes de começar o programa”, comentou a apresentadora ao publicar as fotos dos bastidores em seu Twitter.

O que a gente faz pra aquecer antes de começar o programa… 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/7Gn5jage3j — Bela Gil (@belagil) April 6, 2023

Desafio!

Quem também surpreendeu seus seguidores foi a musa fitness Gracyanne Barbosa que realizou um desafio inusitado na academia.

A influenciadora surgiu levantando colegas de treino ao segurá-los pelas pernas enquanto estavam apenas apoiados na parede.