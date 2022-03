Após 9 anos, Mônica Martelli se despede do 'Saia Justa': ''Foi emocionante''

A apresentadora Mônica Martelli relembrou algumas fotos dos anos que participou do programa e fez um agradecimento especial

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 18h47

Mônica Martelli(53) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para se despedir do programa Saia Justa.

A apresentadora relembrou algumas fotos dos nove anos que esteve no sofá da atração, e fez um agradecimento especial.

"Há quase uma década, eu estreava no Saia Justa. Ao longo desses anos, sentada naquele sofá, eu me transformei, vi o mundo se transformar e vivenciei as mudanças do programa sempre em sintonia com essas transformações. Foi emocionante mexer nesse álbum de fotos para fazer esse post. Com o Saia, aprimorei minha escuta, entendi o que é respeitar a perspectiva do outro e, principalmente, pude ser quem sou", começou.

Martelli explicou que sua saída já estava sendo conversada desde o final de 2021. "Minha filha Julia só tinha 3 anos quando o 1º programa comigo foi ao ar. Hoje ela tem 12. A adrenalina de um programa “ao vivo” é uma delícia, pq é muito próximo do teatro, de onde eu venho. Aprendizado pra vida, pq a vida é AO VIVO. O @gnt sempre foi a minha casa. Foi lá que eu e minha irmã Susana Garcia criamos e realizamos a série Os Homens são de Marte. É no GNT que estamos desenvolvendo agora um programa novo. Já já eu conto mais pra vocês. A minha saída começou a ser conversada no fim do ano passado, afinal, movimentar-se é bom para todo mundo."

Em seguida, ela também agradeceu as parcerias de sofá. "O GNT trouxe muita gente maravilhosa pra minha vida. Aprendi muito com vocês, parceiras de sofá: Barbara Gancia, Maria Ribeiro, Pitty, Taís Araújo, Gaby Amarantos. E quero deixar um agradecimento especial à Astrid, parceira por 9 anos e que comanda esse programa como ninguém, com firmeza, humor e inteligência. Meu muito obrigada a todas essas mulheres fortes e talentosas que estão ou estiveram no comando do canal, por trás desse programa tão amado. Mari Koehler, Patrícia Koslinsk, Vanessa Francisco, Beth Ritto, Joana Lessa, Nayse López, Greice Costa, a minha querida diretora Pat Rubano, e quero destacar uma mulher que considero uma liderança e que apostou em mim: Daniela Mignani. Agradeço tbm à minha amiga Katia Angeloff e minha mãe Marilena Garcia com quem eu discutia todas as pautas", afirmou.

Mônica contou que em breve revelará os detalhes dos seus novos projetos. "O que posso dizer agora é que vem muito mais por aí. A reestreia da minha peça e tbm filmes, nova série, que ainda não posso falar, mas não vejo a hora de dividir com vocês. Agradeço demais a todos os profissionais dos bastidores. Televisão é equipe. E agradeço a vc tbm que viveu tudo isso comigo. Me sinto num tempo de renovação – pq é só mudando que a gente encontra sentido na vida, não é mesmo? A vida é movimento", finalizou.

A nova temporada do Saia Justa estreia no dia 30 de março e será apresentada por Astrid Fontenelle (60), Sabrina Sato (41), Luana Xavier (34) e Larissa Luz (34).

