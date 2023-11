Ana Maria Braga surpreende seguidores ao surgir em Dubai para gravações do “Mais Você”

A apresentadora do “Mais Você” Ana Maria Braga posou para diversas fotos em Dubai nas gravações do programa

Nesta segunda-feira, 6, Ana Maria Braga surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando sua viagem a Dubai. A apresentadora revelou que gravou um programa especial na cidade dos Emirados Árabes para celebrar o aniversário de 24 anos do “Mais Você”.

Ana surgiu posando elegante no topo de um prédio com uma vista cinematográfica. A famosa vestia uma camisa verde limão, calças brancas e leva um lenço rosa em seus braços. A loira ainda surgiu ao lado do Louro Mané, seu companheiro no programa matinal, dormindo no avião e nos bastidores das gravações do programa.

“Bora viajar? Para comemorar nossos 24 anos de programa, o Mais Você colocou o pé na estrada e estamos gravando diretamente de Dubai. Nos próximos dias, vamos postar os bastidores das gravações aqui no feed e nos stories”, adiantou Ana Maria.

Nos comentários, o carnavalesco Milton Cunha aprovou o destino de Ana e Louro para celebrar o aniversário do Mais Você. “Que divino! Dubai é tão diferente e sedutora! Aproveitem! E o Louro riquíssimo de primeira classe”, brincou.

Os seguidores de Ana também adoraram a novidade e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Beijos para vocês! O Louro está demais”, escreveu uma fã. Outra seguidora elogiou: “Charmosa”. E uma espectadora elogiou: “Que lugar lindo”.

“Ana Maria, você está linda demais”, comentou uma fã. E outra seguidora também exaltou: “Está muito chique”. Um espectador ainda disse: “Belíssima, rica e poderosa”. “Muito lindo esse lugar”, também declarou uma fã do programa.

Amor!

Ana Maria não para de surpreender seus fãs! Na semana passada, a apresentadora falou sobre seu namorado, Fábio Arruda, ao vivo no “Mais Você”. A declaração romântica veio após a apresentadora compartilhar uma foto dando um beijão no amado nas redes sociais.

"Eu é que sou sortuda. Ele é um cara especial", declarou a apresentadora, que falou de sua vida pessoal poucas vezes ao longo de sua carreira.