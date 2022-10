Ana Hickmann e Alexandre Correa compartilham preparativos da festa de casamento: bodas de prata

A apresentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa fizeram um vídeo dos preparativos de sua festa de casamento que acontecerá em 2023

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 10h47

Ana Hickmann (41) e Alexandre Correa (50) iniciaram os preparativos para a festa de casamento comemorativa das bodas de prata, que acontecerá em 2023. Em seu canal do Youtube, a apresentadora está compartilhando tudo com seus seguidores e postou um vídeo na última segunda-feira, 24, sobre a busca por locais para o evento.

Ana e Ale se casaram no civil em 1998 e nunca tiveram oportunidade de realizar uma festa para amigos e família. “Nós não tínhamos condições de fazer uma festa. Nos casamos e, do cartório, eu fui direto trabalhar. Estava no início da minha carreira como modelo. Agora estou fazendo tudo como sempre sonhei”, contou Ana Hickmann.

Prestes a completarem 25 anos de casados, eles marcaram o evento para o ano que vem, e a preparação será divulgada em detalhes nas redes sociais do casal. No vídeo de segunda-feira, os dois vão ao interior de São Paulo e visitam uma fazenda.

O filho do casal, Alexandre (8), acompanha os pais e ainda dá sua opinião sobre o local: “É muito bonito. Que tal vocês fazerem a festa de casamento aqui?”.

Assista ao vídeo completo!

Banheiro de Ana Hickmann impressiona por tamanho: "maior que meu AP"

A apresentadora mostrou detalhes de sua mansão luxuosa em um vídeo com Lucas Rangel (25) e impressionou seus seguidores pelo tamanho do banheiro!

O comodo conta com peças feitas sob medida para Ana e o marido: "Eu fiz sob medida [a banheira] para nós dois que somos grandes podermos esticar as pernas", e gerou o que falar na internet, seus seguidores ficaram impressionados: "Por isso ela não engorda, anda tanto dentro de casa que não engorda", disse um. "Maior que a minha casa", declarou outra.