Esquenta Semana do Consumidor: confira as ofertas antecipadas no site da Amazon

Explore as categorias da Amazon e aproveite preços incríveis na Semana do Consumidor

A Semana do Consumidor está mais próxima do que nunca, com data de início marcado para esta segunda-feira, 13 de março de 2023. Mas na Amazon você pode aproveitar antes de todo mundo com o Esquenta Semana do Consumidor. Curta as ofertas antecipadas durante todo o fim de semana e garanta itens incríveis em diversas categorias do site. Elas incluem: Eletrônicos, Livros e eBooks, Casa e Cozinha, Moda, Bebê, Informática e muito mais! Para te ajudar a encontrar ofertas incríveis, nós selecionamos 21 produtos para você conhecer. Mas não deixe de passar pela página oficial do evento para ficar por dentro de outras promoções. Confira nossa lista e aproveite: 1. Apple iPhone 13 (128 GB) - Azul: https://amzn.to/3kZSo4i

Reprodução/Amazon

2. Tênis Kick Summer, Coca-Cola Shoes, adulto-unissex: https://amzn.to/3FcpCUE

Reprodução/Amazon

3. Kit Batedeira Planetária Oster Bowl Inox e Liquidificador 1400 Full II - 127V: https://amzn.to/3L9vO3L

Reprodução/Amazon

4. Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB 5G Wi-Fi Tela 6.8'' Dual Chip 12GB RAM Câmera Quádrupla + Selfie 40MP - Preto: https://amzn.to/3LeFrOO

Reprodução/Amazon

5. É Assim que Acaba: https://amzn.to/3yMzKAd

Reprodução/Amazon

6. KIT Pro Longer - Shampoo 300ml + Máscara de tratamento 250g + Máscara Metal Detox anti-depósito de metais 250g | L'Oréal Professionnel: https://amzn.to/3YCFwyA

Reprodução/Amazon

7. Body Bebê Calça Mijão e Meias Kit 16 Peças Manga Longa: https://amzn.to/3mHuDym

Reprodução/Amazon

8. Tênis Slide Logo Coca Bordado, Coca-Cola: https://amzn.to/42fD4Bp

Reprodução/Amazon

9. Apple Watch Series 7 (GPS), Caixa em alumínio luz das estrelas de 41 mm com Pulseira esportiva luz das estrelas: https://amzn.to/3l4o5cx

Reprodução/Amazon

10. Grey Goose Original 750Ml: https://amzn.to/3kZnQQb

Reprodução/Amazon

11. Yves Saint Laurent Spray feminino Libre EDT: https://amzn.to/3ytjwvr

Reprodução/Amazon

12. Escova Secadora Alisadora e Modeladora Elétrica Com Cabo Giratório Ultra Dry Professional (220V)- Relaxmedic: https://amzn.to/3ZRUu4O

Reprodução/Amazon

13. Fritadeira Airfryer Essential XL Conectada Philips Walita com conectividade Alexa, Preta 2000W, 127V: https://amzn.to/3FdXtfX

Reprodução/Amazon

14. Aparador Sala de Jantar/Balcão Buffet 3 Portas Wood Premier (Freijo/Off White): https://amzn.to/3ZD3eMB

Reprodução/Amazon

15. The Last Of Us Part I - PlayStation 5: https://amzn.to/3JsNiXE

Reprodução/Amazon

16. o que o sol faz com as flores: https://amzn.to/3Lad18s

Reprodução/Amazon

17. Tênis Iate Daytona, Coca-Cola Shoes: https://amzn.to/3l7ns24

Reprodução/Amazon

18. Apple notebook MacBook Pro (de 14 polegadas, Processador M1 Pro da Apple com CPU 8‑core e GPU 14‑core, 16 GB RAM, 512 GB SSD) - Prateado: https://amzn.to/3ZEOKM0

Reprodução/Amazon

19. Daisy Jones and The Six: https://amzn.to/3l4KkiE

Reprodução/Amazon

20. Boneco Funko POP Disney Ultimate Princess Belle #1021: https://amzn.to/3ZEPnoQ

Reprodução/Amazon

21. KitchenAid Conjunto clássico de bloco de 15 peças com afiador de facas embutido: https://amzn.to/3JaJYPD

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium

Desativar verificaçãoSugestões Premium