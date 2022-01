Wellisandra Teixeira reflete sobre o crescimento do estilo da mulher brasileira nos EUA: ‘’Nos descobrem e redescobrem todos os dias’’

Moda!

Wellisandra Teixeira reflete a importância de Zilu Camargo e Carla Perez no crescimento da tendência de estilo brasileiro nos Estados Unidos

Redação Publicado em 25/01/2022, às 12h30

Referência em estilo entre as norte-americanas e socialites, Welissandra Teixeira vem se tornando um forte destaque na tendência moda feminina brasileira nos Estados Unidos.

Focada em mostrar a beleza do nosso país, a empresária é uma defensora do estilo feminino e defende a importância dos cortes tradicionais brasileiros: "A mulher brasileira sem dúvida é uma das mais belas do mundo e isso se reflete em tudo que usamos”, refletiu ela.

“Desde o corte de nossas roupas que valorizam o corpo da mulher aos sapatos que usamos”, diz ela ao apontar que as americanas estão aderindo o estilo para o seu dia-a-dia. “As americanas nos descobrem e redescobrem todos os dias. Porque além de talentoso, o brasileiro tem o dom da criatividade no DNA e eu acho isso incrível.", pontuou.

“Os cortes das roupas brasileiras são sucesso no mundo todo e a valorização das curvas da mulher, fazem parte de nossa cultura, apresentar isso ao mercado americano, foi uma estratégia que deu certo.”, afirmou a mineira.

A brasileira, que também é dona de uma marca de roupas, pontuou que um dos passos para o estilo brasileiro receber um espaço maior no mercado norte-americano foi a influência das celebridades que também aderiram o estilo e vivem no país.

“A valorização da mulher brasileira deve ser o motivo de orgulho e replicada no mundo inteiro”, refletiu ela inspirada ao citar empresária Zilu Camargo (63) e a dançarina Carla Perez (44).

“A Zilu Camargo é uma mulher forte. O estilo dela é algo incrível e isso transparece nas roupas que ela usa”, destacou ela. “Saber que ela usa minhas roupas e mostra isso, é motivo de orgulho e influência mulheres no mercado americano e as brasileiras da comunidade internacional que adotam o estilo dela.”, disparou.

“Carla Perez dispensa comentários. Aquele corpo e aquele sorriso deixam qualquer pessoa encantada. Ela sem dúvida é referência de estilo e isso inspira pessoas o tempo todo. A força que ela tem na comunidade brasileira também se propaga em meio as gringas que se encantam pelo estilo e pelo cuidado que ela tem com o corpo e a imagem”, apontou a influência das brasileiras nos Estados Unidos e no mercado da moda.

Se destacando com planos ousados para essa expansão e com um desfile de sua marca marcado para acontecer em Boston, nos Estados Unidos, a mineira se prepara a realização de apresentar suas novas coleções a sociedade americana com uma lista de presença conta diversos nomes brasileiros e norte-americanos

“É motivo de orgulho e a certeza de que estamos no rumo certo no mercado internacional.”, celebrou ela com as novas conquistas. “Cheguei nos EUA com uma filha e muitos sonhos na mala. Comecei sem nada. Presenciar a dimensão que tudo isso tomou, só me dá a certeza de que sempre estive no caminho certo”, celebrou ela com um olhar apaixonado sobre a moda.