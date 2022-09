Você conhece o cantor Silva, que vive affair com Thales Bretas?

Romance!

Neste final de semana, Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, assumiu publicamente relacionamento com cantor Silva

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 16h16

O médico Thales Bretas (34), viúvo do humorista Paulo Gustavo, seguiu sua vida e está vivendo um novo relacionamento. Desta vez, ele está em um affair com o cantor Silva (34), que faz sucesso na MPB e é nascido em Vitória, no Espírito Santo. Assumidos neste final de semana, o cantor é o primeiro relacionamento público do médico desde o falecimento do comediante Paulo Gustavo, vítima da pandemia de Covid-19 no ano passado.

Conhecido apenas como Silva, Lúcio Silva de Souza ficou conhecido na cena da nova geração do MPB há mais ou menos dez anos. Na sua carreira, o cantor já fez parceria com grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Marisa Monte, Ludmilla e Lulu Santos.

Mesmo desconhecido por uma parte do público, visto que seu nome teve uma crescente em pesquisas após a revelação de seu namoro com Thales, Silva acumula mais de 1,6 milhões de ouvintes no Spotify e mais de quinhentos mil seguidores em seu Instagram.

Seu primeiro trabalho na música saiu em 2012, dando notoriedade para o artista logo no mesmo ano, tendo uma carreira ascendente nos anos seguintes. Seu maior sucesso foi o álbum Visto pro Mar, que lhe garantiu alguns prêmios em 2014. Já em 2017, Silva lançou um álbum com regravações de Marisa Monte.

Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas, contou que está indo devagar com o relacionamento: "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele. O médico assume seu primeiro relacionamento após um ano da morte do comediante com quem foi casado e que teve dois filhos.