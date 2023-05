Filha de Dennis DJ, Tília choca ao expor investidas de jogador famoso: ‘Casado’

Gente!

Filha de Dennis DJ, Tília abre o jogo e revela que tem acumulado mensagens indesejadas de um jogador de futebol comprometido

A cantora Tília Fialho (19) causou alvoroço nas redes sociais no último domingo, 8! É que a filha do músico Dennis DJ cansou de receber investidas de um jogador de futebol famoso que é comprometido e decidiu expor a situação em seu Twitter. A publicação chocou os seguidores, que levantaram suspeitas nos comentários.

Na publicação, Tília optou por não expor a identidade do atleta, mas evidenciou que além de ser comprometido, ele é super famoso. Além disso, no tweet, a cantora também deu a entender que recebe as mensagens com frequência, sem ter dado qualquer abertura ao jogador de futebol, que insiste em manter contato.

"E a história se repete: jogador de futebol casado que toda hora manda direct, responde stories e, se eu não visualizo, apaga a mensagem, mas não demora para mandar outra. Jogador de futebol bem famoso", Tília relatou e ainda acrescentou um emoji com olhos fechados para mostrar a insatisfação com a situação.

e a historia se repete:

jogador de futebol casado que TODA hora manda direct… responde stories e se eu não visualizo apaga a mensagem mas não demora pra mandar outra. jogador de futebol beeemmm famoso 😑 — tilia (@tiliaoficial) May 7, 2023

Nos comentários da publicação, seguidores da cantora se mostraram perplexos e pediram mais detalhes: “Tinha que expor, isso sim”, disparou uma fã. “Expõe o print, minha gata”, pediu mais uma. “Jogava tudo na DM da mulher dele os prints e acabou”, uma terceira opinou. “Eita, que babado é esse?”, se chocou mais uma.

