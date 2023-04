Whindersson Nunes e Tília revelam como nasceu a parceria para a música 'Some'

Whindersson Nunes e Tília contam os bastidores da parceria musical em 'Some': 'Foi bem especial'

O humorista e cantor Whindersson Nunes (28) e a cantora Tília (19) acabam de finalizar uma parceria musical. Nesta semana, eles lançam a canção Some, que foi criada após eles se conhecerem em uma viagem.

Os dois se conheceram no aniversário da influencer Gabi Lopes (28) na República Dominicana em setembro de 2022 e a sintonia foi imediata. Tanto que Tília não pensou duas vezes antes de chamar o colega para dividir os vocais na canção Some. “Desde quando me encontrei com o Whindersson, ele foi muito legal. E logo eu pensei: 'Por que não fazer um feat, né?'. Depois que voltei da viagem, coloquei a música para ouvir e, por ser uma pessoa que idealiza muito as coisas, consegui escutar a voz dele cantando”, afirmou ela.

“Eu mandei a música para ele e na mesma hora ele falou que estava dentro. No dia seguinte, ele já mandou a voz. Tudo aconteceu de forma dinâmica e foi bem especial”, completou.

Por sua vez, Whindersson contou como reagiu com o convite para cantar com ela. “A Tília me mandou a música e perguntou se eu queria escrever minha parte, mas eu já achei muito boa e me identifiquei. Lá em casa mesmo chamei um amigo meu para ajudar, coloquei minha voz e enviei para ela. Eu pensei que essa seria uma forma de me inserir também nesse cenário pop, porque eu sou meio 'out', na minha. Eu faço minhas coisas, mas também não fico divulgando muito, quem gosta do estilo acaba encontrando quando pesquisa. Então é uma maneira de atrair um novo público e eu gostei muito do resultado”, contou ele.

A canção Some, que fala sobre a história clássica de um casal mal resolvido, que não se assume e não se larga, será lançada nesta quinta-feira, 6, às 19h, assim como o clipe.

Whindersson Nunes desabafa sobre a vida amorosa

Há pouco tempo, Whindersson Nunes (28) revelou que não consegue mais se apaixonar. No desabafo, ele abriu o coração e contou como a exposição excessiva na internet afetou sua vida amorosa ao comentar em uma publicação do influenciador, Júnior Caldeirão.

No vídeo, Júnior aparece em meio às lágrimas e desabafa sobre os ataques que seu namorado recebeu, depois de precisar se assumir por ter a sexualidade exposta nas redes sociais: “Relacionamento é a dois, não é eu e ele e a internet”, o influenciador declarou enquanto não conseguia conter o choro.

Nos comentários, Whindersson tentou consolar Caldeirão e contou sobre a sua experiência com a exposição na internet: "Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas... Parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço...", Whindersson abriu o coração.

Por fim, o humorista mandou forças para Júnior e falou sobre a falta de empatia nas redes sociais: “As pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror... eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém pra conversar, ou até mesmo você quiser conversar, é só me chamar!”, finalizou.