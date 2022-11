Cássia Kis aparece em protesto dos apoiadores de Jair Bolsonaro

Após polêmicas, Cássia Kis é flagrada aplaudindo durante manifestação dos apoiadores de Jair Bolsonaro

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 18h05

A atriz Cássia Kis surpreendeu ao aparecer em uma manifestação dos apoiadores de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 2, ela foi flagrada enquanto andava em meio aos manifestantes e aplaudindo.

O vídeo do momento viralizou na internet e mostrou quando a atriz surgiu em meio aos manifestantes, que estão bloqueando estradas brasileiras para expressar que são contra o resultado das eleições de 2022. Nas imagens, ela apareceu com uma verde, casaco bege e uma mochila nas costas.

Nos últimos dias, Cássia Kis está envolvida em polêmicas após fazer comentários considerados homofóbicos em uma entrevista. "Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado 'beijódromo' ou algo assim. Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", afirmou.

Inclusive, a Globo se manifestou contra o comentário da artista e emitiu uma nota. "A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação", informaram.

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a personagem Cidália.

Assista ao vídeo de Cássia Kis na manifestação:

