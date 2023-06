Silvia Pfeifer analisa etarismo e busca novas oportunidades

A atriz Silvia Pfeifer reflete sobre beleza, trabalho e sua fase solteira: 'É bem atípico depois dos 60 ser solteira'

A arte sempre esteve presente na vida de Silvia Pfeifer (65). Na infância, ela fez balé clássico e moderno. Aos 19, começou a modelar. Em seguida, passou a atuar e nunca mais parou. Atual mente, a atriz experimenta outras vertentes, comandando o programa Sons e Poesias na rádio BPM. No clima de seu atual projeto, a gaúcha conversou com a CARAS no Capitu Café, local que foi a casa do escritor Machado de Assis (1839-1908), no Rio de Ja neiro, e refletiu sobre etarismo, beleza e solteirice.

– Como tem sido fazer o programa Sons e Poesia?

– Isso está me movendo muito positivamente, porque estou exercitando a fala, o pensamento, as emoções, estou buscando novas poesias, cheguei a escrever duas. E fico buscando músicas também, porque o programa intercala minha playlist com poesias.

– Além de estar na webrádio, você recentemente esteve no SPFW. Como foi voltar para as passarelas mais madura?

– Pisar na passarela agora deu uma tranquilidade! Claro que a gente tem a responsabilidade de passar o astral da roupa, estar ali inteira, mas a plateia não me olha mais como modelo, e sim como uma atriz que está desfilando. É uma experiência muito gratificante. Eu encontrei muita gente da minha geração, conheci novos estilistas, modelos. E foi muito bom ver que pessoas de etnias, de idade e formas físicas diferentes estão participando, porque a moda tem que atingir todo mundo. É muito bom ver essa abertura, poder participar de tudo isso e mostrar que uma mulher de 65 anos é uma consumidora de moda e que as pessoas têm que ser incluídas. Porque, normalmente, uma pessoa de mais idade era tirada um pouco da realidade, como se ela não fizesse parte. Mas fazemos parte dessa roda que gira todo dia em todo lugar, em qualquer segmento.

– É o etarismo, né? Depois de atingir certa idade as oportunidades vão diminuindo...

– Em qualquer área, parece que as pessoas mais velhas não têm competência. Muito pelo contrário, elas têm experiência, muita vivência, conhecimento, maturidade para algumas decisões, capacidade de entendimento de várias situações em várias profissões. O que acontece hoje em dia é que há uma necessidade de nós, mais velhos, que não estamos acostumados com o digital, nos adaptarmos a essa velocidade de adquirir conhecimentos e atualizações, isso faz com que, às vezes, se perca o lugar. Mas não pode ser pela idade. O que é uma pena, né?

– Sente essa limitação na TV?

– Sim! Quando comecei na TV, grande parte do elenco era de pessoas de 30 ou 40 anos para cima. Agora não. É uma parte muito pequena de personagens que têm mais de 40, 50. Nos últimos meses, eu fui cogitada para alguns trabalhos e me parece, pelo menos foi o que me chegou aos ouvidos, que eu não teria sido escolhida por causa da idade, que baixaram a faixa etária das personagens. Então, é uma pena.

– Sente falta de trabalhar?

– Acabei meu último trabalho na TV há um ano e três meses. Eu sinto falta e espero que o trabalho venha em breve. Tem uma música do Belchior que diz que o novo sempre vem, né? Que venham novos, acho que existe espaço para todo mundo. O que também tem que existir é a criação de personagens interessantes que tenham essa faixa etária mais alta, para que o público goste e se interesse, que seja uma coisa que realmente faça parte da história, e que não sejam meros “figurantes”. Antigamente, as pessoas chegavam a uma idade e queriam parar de trabalhar, se aposentar, e agora não. Eu vejo muita vontade de produzir, de estar presente, de viver. Eu me vejo nesse lugar de ainda poder fazer muita coisa.

– Por sempre ter trabalhado com sua imagem, como lida com o passar dos anos?

– Sempre lidei bem. Eu sempre procurei me alimentar bem, fazer exercícios, beber bastante água, os cuidados estéticos, para rosto, eu sempre tive, mas em um grau, digamos, pequeno. Mas, logicamente, nesse momento eu sinto um pouco mais a idade, literalmente, chegando do que antes e faz parte, não tem como ser diferente. Então, acho que sim, eu lido bem, mas isso não quer dizer que a gente não pense sobre o assunto.

– Depois de três décadas casada, você está solteira. Como tem sido? Está se redescobrindo uma nova mulher?

– Estou em uma fase para mim, totalmente atípica, porque fui casada muitos anos, comecei a namorar meu ex-marido com 18 anos, então, estou aprendendo a ser solteira. É uma experiência enriquecedora, embora eu tenha pego esse início da fase de solteira na pandemia de covid-19. Então, de um ano para cá, eu estou vivendo isso. É bem atípico depois dos 60 ser solteira, mas é interessante buscar realização, satisfação comigo mesma, ser feliz, tranquila comigo. Acho que a vida é mais interessante quando você divide com alguém, mas a gente também precisa aprender a ser feliz, aproveitar tudo e qualquer coisa sendo solteira.

– A maturidade a fez ficar mais seletiva?

– Acho que na maturidade, no crescimento interno, no entendimento da vida, a gente acaba automaticamente se tornando mais seletiva. De uma certa forma, sempre fui seletiva, embora tenha me dado bem com todo mundo e sempre tenha procurado curtir tudo e aceitar o que a vida me proporcionou. Mas acho que, agora, a gente pensa o que realmente se quer, o que vale a pena, porque eu não tenho mais 50 anos para viver.

